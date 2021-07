Randazzo contra Macri y Cristina

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Tras haber confirmado que se postulará a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, el ex ministro Florencio Randazzo, cuestionó duramente a los ex presidentes Mauricio Macri y Cristina Kirchner, afirmando que ambos "han llevado a la Argentina al desastre".El dirigente peronista, distanciado del kirchnerismo, remarcó que buscará que su nuevo espacio político "dé respuestas a los problemas" de la gente y tratará de esquivar la "trampa" de la grieta.En ese sentido, el oriundo de Chivilcoy aseguró que "Macri y Cristina han llevado a la Argentina al desastre"."Estamos conformando un espacio nuevo, no somos el lado B del peronismo. Queremos un frente que brinde respuestas a los problemas que tiene la Argentina. La dirigencia política habla mucho del pasado y no del futuro. La política ha tenido un conducta poco honorable", manifestó Randazzo.El ex titular del Ministerio del Interior y Transporte insistió: "El macrismo y el kirchnerismo son dos fuerzas conservadoras, que vienen a mantener el statu quo y que tienen responsabilidades compartidas del fracaso del país".Además, también analizó la gestión del presidente Alberto Fernández. "Yo cumplí y sigo estando donde siempre estuve, con las mismas convicciones. No puedo responder por la actitud que ha tomado el Presidente. Creo que lo importante no es mirar a las personas, sino a los resultados: hoy vemos una inflación que supera los 50 puntos, siete de cada diez chicos son pobres y los servicios que presta el Estado son de pésima calidad. Eso es lo que hay que discutir", finalizó.