Carrió y Bullrich bajaron sus candidaturas en JxC

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Elisa Carrió, la referente de la Coalición Cívica (CC), anunció que no será candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires en los comicios legislativos de este año, dado que ha "fracasado" el "intento de unidad" dentro de Juntos por el Cambio."Habiéndose confirmado la candidatura de Facundo Manes, mi participación como candidata en la provincia de Buenos Aires carece de sentido histórico y mi sacrificio resultaría inútil", resaltó Carrió.En un comunicado, la fundadora de la CC afirmó que su intención de postularse estaba vinculada a "la unidad de los argentinos y Juntos por el Cambio, pero al no lograrse ese acuerdo renuncio a cualquier candidatura"."La Argentina no puede partirse y Juntos por el Cambio no puede convertirse en una guerra de posiciones políticas", subrayó.La noticia se conoció luego de que Menes confirmó que se presentará en las próximas elecciones como candidato a diputado nacional por la UCR en la Provincia de Buenos Aires y minutos después de que Patricia Bullrich, la titular del PRO, declinó su postulación en la Ciudad de Buenos Aires.Carrió interpretó que con el lanzamiento de Manes no hay forma de evitar una interna en la Provincia de Buenos Aires entre la lista que encabezara el neurocientífico y la que tendría como primer candidato al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.Previamente, la que expresó su voluntad de no presentarse, fue Patricia Bullrich, al confirmar que no será candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, de cara a las elecciones de medio término de este año."Yo decido no ser candidata para potenciar mi responsabilidad y mi compromiso político", resaltó en una carta que difundió en sus redes sociales, y precisó: "Por eso apuesto al 2023".En el texto, puntualizó: "Apuesto a llegar a cada hogar de nuestra Argentina y llevar una propuesta innovadora, que abracen con entusiasmo millones de ciudadanos, hartos y agobiados por lo que nos pasa como país"."Estoy segura de que -para esa elección- no soy imprescindible, ya que contamos con excelentes candidatos en todo el país. La mía debe ser otra tarea: la de colaborar, desde la conducción de mi partido, en la construcción del futuro, y no disputando un cargo en la Legislatura", concluyó.