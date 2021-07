Gallardo: "En algún momento voy a dirigir la Selección"

Marcelo Gallardo afirmó ayer que tiene deseo de dirigir a la Selección Argentina "en algún momento" y hasta se ilusiona con poder hacerlo en un Mundial, mientras realiza la pretemporada de River en Orlando, Estados Unidos."Me gustaría, sí. En algún momento, voy a dirigir la Selección. La posibilidad de seleccionar y elegir los que son los mejores es lo que más me seduce en el futuro, más allá del día a día, que es una retroenergía", dijo el entrenador millonario en declaraciones a la señal televisiva ESPN.Gallardo consideró que para dirigir el equipo nacional "un entrenador tiene que estar preparado", pero puntualizó que en lo personal ganó experiencia con "todo" lo que vivió "en un lugar con tanta envergadura" como River."Pero eso se da cuando se tiene que dar. No sé cuándo se da. Me encantaría ser el entrenador de la Selección Nacional en un futuro. No mido la edad. Pero tiene que coincidir el deseo de ambas partes, para buscarte y es lo que tenemos para hacer", enfatizó el Muñeco.Gallardo aclaró que para darse su llegada a la Selección "tiene que haber un plan, un proyecto, no se puede aceptar un club o la Selección a cualquier precio"."Si me llaman de cualquier lugar, uno tiene que saber hacia dónde vamos, dónde queremos ir y qué quieren que haga. Si veo que no hay idea o proyecto, les voy a decir vengan a buscarme cuando sepan dónde ir, no para tapar un agujero. Lo digo en cualquier aspecto", enfatizó.Sobre si existió algún ofrecimiento por parte de la AFA para ser el DT albiceleste, Gallardo aclaró: "Nunca nadie me llamó, que eso quede claro, y termina ahí el tema. Nadie me ofreció la Selección, estimo que no coincidían los tiempos, porque estaba a full con mi tarea en River"."Los momentos de los Mundiales o Copa América, con torneos cortos, o levantar una Copa del Mundo es lo que cualquier entrenador sueña. El Mundial es la competencia para hacer y que ese mes el enfoque esté ahí. A veces me despierta mucho deseo y curiosidad. Tengo 45 años todavía", finalizó.