Calvo acompañó apertura de licitación para obra de cloacas

Desde la oficina del senador Alcides Calvo se difundieron detalles del acto de apertura de ofertas para obras de cloacas en Ramona y Tacural, cuya información reproducimos seguidamente.El Gobierno Provincial, bajo la gestión del gobernador Omar Perotti, realizó la apertura de sobres de las licitaciones para ejecutar la construcción de sistemas de desagües cloacales de Ramona y Tacural, departamento Castellanos. Participaron de los actos licitatorios la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Transporte Silvina Frana y el secretario de Empresas y Servicios Públicos Carlos Maina, acompañados por el senador provincial Alcides Calvo y los presidentes comunales José Barbero (Ramona) y Adrián Sola (Tacural), empresarios y público de las localidades beneficiadas.Al respecto, la ministra Silvina Frana expresó que “si bien son obras que no se ven ni se publicitan, sabemos que son necesarias para que los santafesinos y santafesinas vivan mejor, y con este sentido invertimos, para dar respuestas a necesidades concretas, pero también porque a través de la obra pública se moviliza la economía, y se genera empleo”.El senador provincial Alcides Calvo destacó que “por primera vez en la historia del departamento Castellanos se están realizando obras de desagües cloacales en pequeñas localidades, a partir de que el actual gobernador Perotti es un hombre de nuestra región que no es ajeno a las necesidades y dificultades que se viven aquí, lejos de los grandes centros urbanos. Seguiremos trabajando para reducir las desigualdades en la provincia, avanzando con obras públicas para fomentar el arraigo en las localidades del interior, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y evitando la migración a las ciudades como consecuencia de la falta de servicios; es así que Tacural y Ramona se suman a la obra licitada en Ataliva, y estamos en condiciones de anunciar que Vila será la próxima localidad donde se ejecutarán obras cloacales, beneficiando a 1.284 familias con conexiones domiciliarias, invirtiendo un monto superior a los 600 millones de pesos”.Por su parte, el secretario Carlos Maina, describió la obra: "Damos el primer paso y ponemos el mojón para que Ramona y Tacural puedan contar con el sistema de cloacas. Actualmente estas dos localidades no poseen red cloacal, por lo que se emplea el sistema de cámara séptica y pozo ciego. Y en determinadas zonas del sector urbano, se observa que los efluentes de los pozos negros desaguan en las cunetas, generando malos olores y mal aspecto".José Barbero, presidente comunal de Ramona, manifestó que “es una obra muy anhelada por todos, dando este primer paso para luego comenzar con los trabajos, donde más de 1.600 personas se verán beneficiadas, generando inclusión e igualdad, y mejorando la calidad de vida de muchos habitantes de nuestra localidad.Por su parte, el presidente comunal de Tacural, Adrián Sola, aseguró que las cloacas son una obra muy esperada y pedida durante más de doce años, sobre todo por ser una localidad que sufrió inundaciones y en cada una quedó de manifiesto la necesidad de obras de saneamiento: “En Tacural las napas freáticas están muy altas y en las inundaciones que tuvimos, se hizo imposible vivir por no contar con este servicio”. Y agregó: “Agradecemos al gobernador Omar Perotti y al senador Alcides Calvo porque entienden que el verdadero federalismo tiene que ver con esto, con llevar obras y recursos a la mayor cantidad posible de habitantes y localidades”.En Ramona, con un presupuesto oficial de $ 202.993.460,33, se presentaron 5 oferentes: CONSTRUCTORA PILATTI SA cotizó $227.400.566,59; BRIDGE HYDROGEN SA – RAMONA UT cotizó $219.250.743,53; WINKELMANN SRL cotizó $231.370.341,35; COCYAR SA cotizó $231.995.878,45; y una quinta y última oferta correspondiente a la firma MUNDO CONSTRUCCIONES SA quien cotizó la suma de $241.996.641,99.En Tacural, con un presupuesto oficial de $ 171.665.266,46 se presentaron 5 oferentes: WINKELMANN SRL cotizó $ 183.894.279,17; CONSTRUCTORA PILATTI SA cotizó $ 229.411.802,25; COCYAR SA cotizó $ 204.782.705,55; MUNDO CONSTRUCCIONES SA presentó una oferta de $ 213.593.764,37 y una quinta y última oferta correspondiente a la firma DINALE SA - BRIDGE HYDROGEN SA – TACURAL UT cotizó $ 189.982.689,43.