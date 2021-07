“La escuela estuvo siempre, nunca se fue, solo cerró una puerta física”

Esta semana, el nivel secundario volvió a la presencialidad, en un marco de bimodalidad. María Eugenia Marzioni, directora de la Escuela N° 429 Mario Vecchioli, habló de cómo se trabaja en este nivel de enseñanza y precisó: “Los sentimientos son siempre de estar en nuestro lugar de trabajo que está buenísimo; esto de volver a estar en la escuela en el lugar físico, porque en realidad la escuela no se fue, estuvo siempre desde el día cero de la pandemia, desde distintos formatos”.

“Retomamos el formato presencial, en burbujas cómo hicimos en el inicio del año, que es uno de los soportes que tiene la escuela y que es fundamental por supuesto el encontrarnos físicamente, porque tomamos a la escuela cómo el lugar de encuentro y también acompañando ese soporte presencial con todo lo que es la virtualidad o la educación remota a través de las aulas virtuales; a través de los encuentros por meet, de los cuadernillos o del material que diseñan nuestros docentes en formato papel. Tenemos muchos soportes para acompañar las trayectorias de nuestros alumnos”, resaltó.

Marzioni, dijo además que “también tenemos otras formas de acompañamiento que desde lo presencial se van reforzando, pero es importante aclarar que nunca dejamos de hacerlo desde lo virtual qué es esto de las emociones, de las situaciones personales de cada uno, con sus cuestiones familiares, laborales, personales; todo eso se va acompañando desde la escuela con los diferentes equipos y con los diferentes estamentos del Estado también”.

“Nunca hay que dejar de poner en contexto, es un año de pandemia que comenzó el año pasado, y la diferencia de este 2021, es que no nos sorprendió tanto, tal vez el año pasado lo que pasó fue el impacto, la sorpresa, el shock que tuvimos todos hasta que comprendimos la situación, y tuvimos que también reformular desde lo presencial total a lo virtual total; eso fue un shock. Ahora estamos más preparados, este año dijimos, tenemos el plan A por si podemos estar en las aulas, tenemos el Plan B para continuar de otra manera. Eso requiere de mucho trabajo y acompañamiento. Por supuesto que las angustias de los chicos y chicas son también las angustias nuestras, las que todos vivimos, pero los chicos son los que más se adaptan y ellos la verdad que han respondido muy bien”, subrayó la directora de la escuela Vecchioli.

Marzioni, contó que “fuimos ocupándonos de las distintas situaciones y lo estamos haciendo en todas las escuelas; desde lo remoto y desde lo presencial. No olvidemos eso, que la escuela estuvo siempre, nunca se fue, solo cerró una puerta física, pero nunca cerró la puerta a los chicos y chicas”.

Acerca de la vinculación con las familias, la directora manifestó que “las familias se fueron acercando a nosotros y nosotros a ellos en diferentes formatos, a veces en forma presencial a pesar de que teníamos la puerta cerrada oficialmente, y en muchas situaciones tuvimos que recibirlos en formato presencial; la familia siempre tiene la puerta abierta para plantear lo que necesite plantear”.