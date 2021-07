Unión quiere bajar al puntero

El partido más importante del año, hasta el momento, jugará este sábado Unión de Sunchales en el marco de la décima fecha del torneo Federal A. El equipo dirigido por Adrián Tosetto recibirá al puntero de la Zona B, Racing de Córdoba, en un encuentro que se iniciará a las 15.30 en el predio de la Av. Belgrano de la "Ciudad del Cañón", con el arbitraje de Guillermo González (Resistencia).Dentro de una irregularidad manifiesta en cuanto a resultados, el equipo sunchalense viene de empatar 2 a 2 en la capital chaqueña ante Chaco For Ever, un resultado auspicioso por el presente del rival. Pero una semana atrás había caído en casa ante Central Norte de Salta, motivo por el cual necesita volver a sumar de a tres, y si es ante el vanguardista sería un envión anímico fundamental para potenciar las aspiraciones de seguir en puesto de clasificación para el reducido.La Academia cordobesa marcha arriba en soledad con 20 unidades, seguido por Gimnasia y Tiro de Salta con 18 y Chaco For Ever con 16, mientras que Unión ocupa el séptimo lugar con 10 puntos.El elenco local tratará de no extrañar al volante ofensivo Matías Rojo, que durante la semana anunció su partida a la segunda división del fútbol ecuatoriano. Por su parte, Racing tendrá un cambio obligado. El ingreso de Franco García en lugar de Franco Schiavoni, quien fue expulsado en el último encuentro. El resto, serían los mismos que golearon 3-0 a Defensores de Villa Ramallo.Estas son las probables formaciones de los equipos:Joaquín Aylagas; Agustín Alberione, Nicolás Canavesio, Daniel Abello y Jonatan Medina; Gonzalo Schonfeld, Tomás Federico, Gianfranco Baier y Cristian Sánchez; Ricardo Villar; Tomás Attis. DT: Adrián Tosetto.Leonardo Rodríguez; Nahuel Rodríguez, Martín Pucheta, Juan Albertinazzi y Santiago Rinaudo; Franco García, Emmanuel Giménez, Mariano Martínez y Leandro Fernández; Diego Jara y Emanuel Blanco. DT: Hernán Medina.EMPATE EN SAN FRANCISCOLa fecha se abrió ayer con el empate 2 a 2 en San Francisco, entre Sp. Belgrano y Sp. Las Parejas. Para el local anotó por duplicado el ex Brown de San Vicente y Ben Hur, Maximiliano Bustamante. Para Las Parejas lo hicieron Santiago Briñone y Daniel Salvatierra.Este sábado también jugarán: a las 15 Crucero del Norte vs. Chaco For Ever; DEPRO vs. Douglas Haig; 15.30 Defensores de Villa Ramallo vs. Gimnasia de Entre Ríos; Sarmiento de Resistencia vs. Boca Unidos de Corrientes; Gimnasia y Tiro de Salta vs. Juventud de Gualeguaychú.