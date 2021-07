Los convocados con dos regresos

Atlético de Rafaela se prepara para visitar este domingo a All Boys, encuentro válido a la fecha 15 de la Primera Nacional. Si bien el entrenador Walter Otta no confirmó el once inicial, ayer, luego de la práctica en el estadio, anunció los 20 futbolistas que partirán este sábado rumbo a Capital Federal para afrontar el encuentro de mañana a las 15.30hs, con arbitraje de Ramiro López.Entre los citados aparecen Roque Ramírez, quien ya cumplió con la fecha de suspensión, y Marcos Giménez, recuperado de la molestia física que lo dejó afuera de las últimas dos presentaciones. Ambos podrían meterse en el 11 titular, por Brian Calderara y Jorge Molina, respectivamente.El probable sería con Pezzini; Chimino, González, Piñero y Ramírez; Portillo, Soloa, Giménez y Esquivel; Luna; Bieler.Nahuel Pezzini y Agustín Grinovero.Cristian Chimino, Cristian González, Fernando Piñero, Roque Ramírez, Brian Calderara y Agustín Bravo.Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Marcos Giménez, Guillermo Funes, Federico Recalde, Enzo Avaro, Jorge Molina, Alex Luna y Gonzalo Alassia.Claudio Bieler, Juan Cruz Esquivel y Darío Rostagno.Este sábado se pone en marcha la fecha 15 con dos juegos de la Zona B. A las 14hs jugarán Barracas Central vs Brown (A) y a las 15hs lo harán Tristán Suárez vs San Telmo.LasGüemes (SdE) 27, puntos; Ind. Rivadavia 22; Brown (A) 22; Barracas Central 21; Morón 21; Def. de Belgrano 20; Gimnasia (J) 20; Santamarina 19; Ferro 19; All Boys 18; San Telmo 18; Atlético de Rafaela 17; Almagro 17; Instituto 15; Tristán Suárez 15; San Martín (SJ) 14; Villa Dálmine 12; Brown (PM) 10.