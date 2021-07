Wimbledon: adiós del Peque

El porteño Diego Schwartzman, 11° del ránking mundial, dio pelea pero no pudo superar al húngaro Marton Fucsovics (48°), que lo venció en cuatro sets para avanzar a los octavos de final en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. De esta forma, el "Peque" no pudo superar la tercera ronda en el césped londinense por primera vez en su carrera, ya que le fue indescifrable el juego del húngaro (campeón Junior en Wimbledon 2010), que se impuso con parciales de 6-3, 6-3, 6-7 y 6-4 en la cancha 3 del All England Club, en tres horas y 23 minutos.

Con la eliminación de Schwartzman, Argentina se quedó sin representantes en ambos cuadros de single de Wimbledon, un Grand Slam históricamente adverso para la Legión albiceleste, ya que solo dos veces hubo finalistas: Gabriela Sabatini, que la perdió ante la alemana Steffi Graf en 1991, y David Nalbandian, derrotado por el australiano Lleyton Hewitt en la temporada 2002.

El argentino, de 28 años, tenía un éxito a su favor en el único cruce ante Fucsovics, aunque en una superficie que lo favorece más como el polvo de ladrillo.

El único sobreviviente nacional está en el cuadro de dobles y es el marplatense Horacio Zeballos, quien junto al español Marcel Granollers este viernes se metió en octavos de final al vencer a los hermanos británicos Neal y Ken Skupski por 6-4, 6-7 (5) y 10-8.