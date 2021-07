Un desafío de alto riesgo

Esta noche la Selección Argentina, buscará alcanzar la clasificación para poder quedarse en la última semana de competencia de esta nueva edición de la Copa América.Una instancia temprana todavía como para hacer el equipaje, pero que, por las paridades observadas y el reglamento contemplado para los 4tos de final, no parecería ser improbable. Vale destacar que ante una igualdad, todo se dirimirá desde el punto penal sin el alargue de 30 minutos y esto quita margen, para intentar quebrar una igualdad sin someterse a ese tipo de definiciones, en las que, el equipo albiceleste, según los antecedentes de los últimos torneos sudamericanos, no se siente cómodo, ya que cayó en tres de las últimas 4 finales disputadas, por esa vía, es decir, ante Brasil en Lima en 2004, y las perdidas frente al seleccionado chileno en Santiago 2015 y Estados Unidos 2016, sin olvidar que también por penales, se quedó afuera del torneo organizado en nuestro país en 2011, en una similar llave de 4 tos de final, ante Uruguay en el estadio de Colón.En consecuencia, con estadísticas tan desfavorables (en las últimas 6 ediciones de la Copa América, cayó en 4 que se resolvieron con esa modalidad), mejor será que el equipo de Scaloni encienda las luces altas, y despeje del camino a los ecuatorianos, en los casi 100 minutos que por este tiempo, duran los partidos.Ayer en la conferencia de prensa antes del viaje a Goiania, a pregunta de este cronista, sobre la referencia del partido jugado en La Bombonera el año pasado, entre ambos combinados y entrenadores, Scaloni relativizó ese dato, argumentando que Gustavo Alfaro, debutaba en esa ocasión y todavía su impronta como entrenador de la Tricolor, no se había impuesto y que, en todo caso, esa referencia no debe ser contemplada como dato para preparar el partido por parte de su equipo.Este razonamiento es pertinente, sin embargo, hay que señalar que ese primer partido de las Eliminatorias, aún sin conocer a los jugadores, Alfaro planteo un esquema que incomodó a los albiceleste, a tal punto que la placa final con ese escueto 1 a 0 en favor de Argentina, había recibido una andanada de críticas, justamente por las ventajas que le había ofrecido el adversario, con un técnico que no había dirigido mas que un par de entrenamientos.Ecuador pasaría a ser en los compromisos siguientes, la revelación con 3 victorias consecutivas, algunas resonantes como ante Colombia y Uruguay; claro que esa racha no solo se interrumpió por la Pandemia, en la reanudación, los resultados se le dieron vuelta a tal punto, que todavía no ha podido ganar si sumamos la ventana de Eliminatoria y estos 4 partidos de la fase de grupo en Brasil con 3 empates y 3 caídas, llegando a clasificar para el cruce de esta noche, sin haber ganado en el torneo.Estas contingencias no terminan de perfilar a un rival accesible, tal como lo sugieren los números; frente a Brasil, la última referencia, Ecuador jugó un partido valiente y con momentos de atrevimientos que fueron premiados con un empate histórico, frenando una seguidilla fabulosa del Scracht de 11 triunfos en fila en partidos oficiales, en el mismo campo de juego, en el que se disputará este encuentro eliminatorio.Scaloni no definió a formación inicial, sí entrego una pista que nos permite inferir que el Tucu Romero, no está del todo rehabilitado y en la zaga seguiría Germán Pezzela en dupla con Nico Otamendi.El resto de la estructura, se mantendría sin mayores cambios, aunque Papu Gómez volvería al banco, para dejarle lugar a Nico González que al igual que Rodrigo De Paul, son piezas que este cuerpo técnico sostiene como uno de sus estandartes y porque, según lo señalado por el entrenador santafesino, el futbolista de Fiorentina, le ofrece una mayor verticalidad, que combina de forma apropiada, con la referencia de Lautaro Martínez y la movilidad de Lionel Messi por todo el frente de ataque.Argentina quiere estar en la definición del torneo, por mandato de la historia y riqueza individual, nada sencillo frente al laboratorio de Lechuga.Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Guido Rodríguez o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Alan Franco o Gonzalo Plata, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo o Christian Noboa, Diego Palacios; Enner Valencia y Ayrton Preciado. DT: Gustavo Alfaro.Olímpico Pedro Ludovico Teixeira (Goiânia).Wilton Sampaio (Brasil) .22:00 - TV: TyC Sports y TV Pública.