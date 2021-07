Lema para el concurso escolar "CoopCREAR"

Organizado por la fundación Grupo Sancor Seguros se llevará adelante el concurso cooperativo escolar CoopCREAR 2021 Campaña de concientización cooperativa: “Reconstruir mejor juntos”.

«A lo largo del último año, hemos podido observar que las principales prioridades del modelo cooperativo han sido el bienestar de las personas y el respeto del planeta, lo cual refuerza los principios sobre los que se sostiene. Juntos podremos reconstruir mejor y estoy convencido de que seremos testigos de muchísimas historias en las que el movimiento cooperativo ayuda a las comunidades a ser más fuertes en el mundo de después de la pandemia», declaró el director general de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Bruno Roelants.

A partir de esta premisa, han elegido como propósito del concurso:

“Motivar comportamientos que nos permitan convivir mejor en nuestra comunidad”.

Bases y Condiciones de participación en el concurso:

Fundación Grupo Sancor Seguros , domiciliado en Av. Independencia 333, ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, organiza el presente concurso denominado “CoopCREAR” , que tendrá vigencia desde las 00:00 horas del día 1 de julio de 2021, hasta las 23:59 horas del día 27 de agosto de 2021 , en todo el territorio de la República Argentina. El concurso se regirá por estas Bases y Condiciones .

2. Participantes:

Podrán participar del concurso todas aquellas Cooperativas Escolares, sean de nivel primario o secundario, de educación especial, de zona rural, de escuelas públicas o privadas, que formen parte del Programa de Promoción del Cooperativismo Escolar del Organizador, apadrinadas directamente por el Organizador o por la Asociación de Organizadores de Sancor Seguros o por un Productor Asesor de Seguros de Sancor Cooperativa de Seguros Ltda., que envíen su campaña en el plazo de vigencia (punto 4). No podrán concursar los participantes que no cumplan con las características mencionadas con anterioridad.

3. Sin obligación de compra:

La participación en el concurso no implica obligación de

compra ni contratación de servicio alguno.

4. Plazo de vigencia:

El presente concurso tendrá vigencia desde las 00:00 horas del día 1 de julio de 2021, hasta las 23:59 horas del día 27 de agosto de 2021.

5. Mecánica de participación:

Los participantes enunciados en el punto 2, a los fines de acceder al concurso, deberán diseñar una (1) campaña nueva (o que estén ejecutando este año) y que coincida con los ejes propuestos, evitando presentar trabajos ya realizados. La misma, será evaluada por un jurado compuesto por especialistas en la temática, quienes la analizarán de acuerdo a los ítems citados y su relación con los ejes propuestos, a saber:

Ítems: * La creación de la campaña implica dejarla lista para su ejecución con sus diseños audiovisuales (no es necesario implementarla para el concurso); * debe ser diseñada totalmente por los integrantes de la cooperativa (alumnos), supervisados por sus docentes guías. Se aceptarán hasta 3 (tres) campañas por Cooperativa Escolar. Cada Campaña deberá cargarse completando el formulario del siguiente link https://forms.gle/vmiSj4yKeQSqEDDg8 y, de ser necesario, creando previamente una cuenta de correo electrónico en Gmail. A continuación, se detalla la información que se solicitará en el formulario, a fin de que se colecte con anterioridad y se simplifique la carga de la misma:

Datos institucionales:

- Nombre de la Escuela.

- Dirección / N° TEL / email.

- Localidad / provincia.

- Nombre completo del Director/a.

- N° celular de contacto.

- Nombre cooperativa escolar.

- Nombre de alumnos participantes.

- Nombre/s de docentes guías.

Los datos informados deberán ser reales, veraces, completos, válidos y vigentes a fin de poder notificar el resultado de la elección y hacerse acreedor del Premio. Será total responsabilidad de los Participantes el correcto ingreso de todos sus datos.