Rafaela: 38 casos y 1 muerte

Continúa manteniéndose estable, entre 30 y 40 casos diarios, la curva de contagios de coronavirus en nuestra ciudad en lo que va de la semana. Este viernes, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 comunicó 38 nuevos positivos de Covid-19 (2 más que el jueves), con lo cuál el acumulado, desde el inicio de la pandemia, es de 13.785, permaneciendo activos 375, mientras que los aislados son 1.246 hasta este sábado y 13.118 los recuperados. En cambio, luego de dos jornadas consecutivas sin fallecimientos en nuestro medio, anoche se reportó la muerte de una mujer de 80 años, siendo ahora 292 los decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de esta letal enfermedad. En cuanto a las camas ocupadas en el hospital local, se informó que se encuentran internados 30 pacientes Covid-19 positivos en UTI con ARM y 38 pacientes Covid-19 positivos en sala general.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 1.689 contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 409.526, de los cuáles 40.044 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 369.482 por laboratorio. Rosario registró 558 casos y suma 144.410, la ciudad de Santa Fe reportó 151 y totaliza 49.436, mientras que también se anunciaron 23 casos en Esperanza, 20 en Santo Tomé, 17 en San Jorge, 15 en Recreo, 7 en Laguna Paiva, 5 en Franck y San Cristóbal, 4 en Ceres y Suardi y 3 en Felicia y El Trébol, entre las localidades de otras jurisdicciones cercanas a nuestra ciudad más complicadas. En el resto del Departamento Castellanos, hubo 11 casos en San Vicente, 8 en Sunchales, 6 en Frontera y Josefina, 5 en Zenón Pereyra, 2 en Ramona y Tacural y 1 en Humberto, Plaza Clucellas, Presidente Roca y Susana. Hay 298 personas internadas en UTI con ARM en hospitales provinciales y 393 en sala general, 20.497 son activos y 382.335 los recuperados. Además, se informó el fallecimiento de 48 personas con Covid-19 en el territorio, que cuenta con 6.694 víctimas fatales. Hasta el momento en la provincia fueron vacunadas 1.794.602 personas de las 1.902.700 de dosis que recibió Santa Fe.



REPROGRAMACION DE TURNO

La Municipalidad de Rafaela recuerda que todas las personas que hayan recibido su turno para ser vacunados contra el COVID-19, y que, por diferentes motivos no pudieron asistir, deben acercarse al primer gazebo del operativo de vacunación, ubicado sobre Bernardo de Irigoyen, en inmediaciones del hospital “Doctor Jaime Ferré” para recibir su dosis. Deben hacerlo de lunes a viernes de 8 a 14 horas, llevando su DNI. Se solicita acceder caminando al lugar.



CAMBIO DE PROTOCOLO

Por su parte, el municipio local informa que las personas que ingresen al país desde el exterior, deben permanecer en aislamiento durante 7 días (ya no se piden más 10 días) desde la fecha de ingreso a la Argentina. Además, el séptimo día deben realizarse un test PCR en un efector público, independientemente de si tienen síntomas o no. El alta del aislamiento se otorgará únicamente con resultado negativo de PCR.



MAS VACUNAS

La Dirección Regional de Salud informó este viernes que el próximo lunes 5 de julio los efectores de la zona recibirán más vacunas correspondientes a la Sputnik V, 2.100 de la primera dosis y 2.600 del segundo componente. Las mismas serán distribuidas de la siguiente manera:

Sputnik 1: Rafaela, 1.000 dosis; Sunchales 200 y 100 para San Cristóbal, Ceres, San Guillermo, Tostado, Suardi, Villa Minetti, Frontera, San Vicente y María Juana.

Sputnik 2: Rafaela, 600 dosis; Sunchales y Ceres, 300; 200 para San Guillermo, Tostado y San Cristóbal; y 100 para Arrufó, María Juana, Logroño, Frontera, Pozo Borrado, Moisés Ville, Suardi y Gato Colorado.



MAS DE 150 MIL

Mientras tanto, en el reporte semanal del plan de vacunación, la Región de Salud de nuestra ciudad informó durante los últimos 7 días se aplicaron en la zona 20.881 vacunas para un total, desde diciembre del año pasado al día de hoy, de 151.077. En este sentido, en el vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré" ya se aplicaron 66.493 dosis; en el Hospital de Sunchales, 14.601; en Ceres, 8.966; en San Cristóbal 8.949 y en Tostado, 7.566, entre las principales ciudades. La Sputnik V continúa siendo la vacuna más utilizada con 58.074 aplicaciones, la AstraZeneca suma 55.114, la Sinopharm 33.890 y por último se encuentra la Covishield con 3.999 dosis.