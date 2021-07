“Sr. Gobernador: y la seguridad para cuándo”

El concejal Lisandro Mársico (FPCyS-PDP), manifestó una vez más, su malestar por, a su entender, la falta de respuestas respecto al tema de seguridad y repasó declaraciones formuladas durante el gobierno socialista, por parte del intendente Luis Castellano, donde dijo, “se necesitan más policías, no menos de doscientos en el departamento Castellanos y alrededor de ochenta en la ciudad, como mínimo. Se necesitan más móviles. Y eso lo puede decir cualquiera que esté trabajando en la fuerza. Es una responsabilidad del Ministerio de Seguridad de la provincia y nosotros vamos a seguir exigiendo y pidiendo". Las declaraciones fueron formuladas por el primer mandatario rafaelino, luego de una reunión mantenida en el Nodo Rafaela, con el entonces Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, allá por el año 2017.

Mársico, enfatizó: “En un año y casi de siete meses en que gobierna el justicialismo la Provincia, a Rafaela solo llegaron seis móviles, recién ahora motos y un efectivo policial de un total de ochocientos, que egresaron del Instituto de Seguridad Pública entre fines del año pasado y este año; la policía comunitaria la borraron de Rafaela, no hay inversión provincial en tecnología (cámaras por ejemplo), todas las que se están instalando son adquiridas con fondos municipales, o sea, las pagamos los vecinos de la ciudad”.

“Con respecto a los Centros de Análisis y Operaciones Policiales se anunciaron, el 16 de Octubre del 2020, son siete en total, localizados en diferentes ciudades de la Provincia, uno tendrá su sede Rafaela, la presentación de los mismos dentro del nuevo Plan de Inversión Policial, fue llevada a cabo en nuestra Ciudad, por el ex Ministro Saín el 12 de Noviembre del pasado año, hoy no hay noticias para nuestra Ciudad, cuando en Rosario las obras para concretarlos comenzaron en el mismo mes de Octubre del 2020 y ya fue puesto en funcionamiento en Abril de este año el COP ubicado en la zona sudoeste”, sostuvo el edil pedepista.

Mársico, asimismo indicó: “Rafaela, sigue azotada por la droga, por los delitos contra la integridad física de las personas y contra la propiedad. A todo esto, un silencio de panteón desde el 5to piso de Moreno 8. ¿Qué pasa Sr. Intendente, ya no reclama más nada? ¿Se terminaron los show a que nos tenía acostumbrados contra Pullaro? ¿Por qué no los hace contra la actual conducción del Ministerio de Seguridad? ¿Qué hubiera dicho Ud. si Pullaro, en su momento, de una camada numerosa de flamantes policías le hubiera enviado uno solamente?”, preguntó el concejal demoprogresista.

“Sr. Gobernador, los rafaelinos necesitamos que las promesas de campaña, en materia de seguridad pública, que Ud. formuló, se hagan realidad de manera urgente, la delincuencia no cesa y continúa creciendo, los vecinos son víctimas de todo tipo de delitos; encontrándose indefensos no solo ante los mal vivientes, sino también, ante un gobierno que no da las respuestas esperadas”, sentenció Mársico.