Anoche, ante personal de la Policía de Frontera una mujer manifestó que está separada hace un año de su expareja Rubén Darío C., de 30 años de edad, con el que tienen dos hijos de 9 y 2 años, respectivamente, y que en un momento uno de sus hijos le dijo que el papá estaba afura, y la llamaba.

Al salir se percató de que el sujeto ya estaba en el patio y se mostraba muy alterado, por lo que le solicitó que se retire porque no quería tener problemas.

Fue entonces que Rubeén darío C. le pegó un puñetazo en la cara, a la vez que dijo "le voy a prender fuego a la casa, ya vas a ver", y en ese acto el agresor agarró a uno de los niños (el de menor edad) y se lo llevó.

La exponente agregó que le gritó que lo deje, pero que no lo hizo y que no regresó.

Además, expuso que lo único que quiere es que le devuelva a su hijo y que no se acerque más a su casa, porque la casa donde reside es alquilada y no quiere tener problemas con el dueño, que le puede pedir que se vaya y no tiene otro lugar donde ir.

También solicitó una prohibición de acercamiento hacia su expareja.

Los policías trsladaron a la mujer hasta el Hospital de San Francisco, donde se constató que exhibía lesiones.

Más tarde, en una finca sita en la calle 68 al 100 fue detenido el individuo en cuestión, a la vez que se recuperó al menor que finalmente fue entregado a su progenitora.

Finalmente, el acusado fue trasladado hasta la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía.