La Legislatura dejó pendiente la suspensión de Sain

(Desde Santa Fe). La Sesión de ambas Cámaras legislativas resolvió dejar pendiente el orden del día, hasta tener certezas judiciales en cuanto a la potestad del Poder Legislativo sobre la suspensión de Marcelo Fabián Saín, de su cargo de presidente del organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación por seis meses, con reducción del 50% de su salario. Además, dio al presidente de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa Dr. Fabián Bastía, la potestad para realizar las acciones judiciales pertinentes para avanzar con la cuestión.

Durante la Sesión Conjunta realizada de manera mixta, presencial y virtual remota, el presidente de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa Dr. Bastía presentó un informe con detalles del fallo que se comunicó en la mañana del día de la sesión, firmado por la Jueza de Primera Instancia en lo Laboral, Dra. Paula Calace Vigo, por la cual ordena a la Comisión de Acuerdos archive y deje sin efecto el sumario que se le realiza a Marcelo Saín.



MOCIONES

El presidente de la Cámara de Diputados Pablo Farías, presentó una moción por la cual se le da al presidente de la Comisión de Acuerdos Fabián Bastía, la potestad para llevar a cabo las acciones judiciales que sean necesarias para continuar con la resolución del caso en cuestión, que fue aprobada con 13 votos favorables de senadores y 35 de diputados, 5 votos negativos de senadores y 6 de diputados, y 7 abstenciones de diputados. Posteriormente, el mismo Pablo Frías propuso que la Sesión Conjunta deje pendiente el orden del día hasta tener certezas judiciales para proceder con el tratamiento del mismo; moción que fue aprobada con 11 votos favorables y 5 negativos de senadores, y 39 positivos, 9 negativos y 4 abstenciones de diputados.



SENADORES "PEROTTISTAS" HABLAN

DE "CONFLICTO DE PODERES"

Los senadores del bloque “Lealtad” Cristina Berra, Alcides Calvo, Marcelo Lewandowski, Ricardo Kauffman, Eduardo Rosconi y Marcos Castello advirtieron horas antes de la Sesión Conjunta “que la provincia de Santa Fe atraviesa una situación inédita en cuanto a su funcionamiento institucional”. Los senadores “perottistas” hacían referencia la pretensión de los integrantes de la Comisión de Acuerdos de suspender al Director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación Marcelo Sain, lo cual consideraban que era “un flagrante atropello, ya que dicha suspensión parte de un procedimiento que es manifiestamente ilegítimo e inconstitucional”. Tras señalar que la jueza laboral Calace Vigo “acaba de ordenar a la Legislatura dejar sin efecto y archivar la tramitación”, acusaron a sus pares de “atentar contra la división de poderes, principio político básico de nuestra democracia representativa”. “De insistir con este atropello a las instituciones, las consecuencias para nuestra provincia no serán sólo institucionales, esta vulneración de derechos se convertirá indudablemente en la base de un reclamo por daños y perjuicios, que recaerán en los aportes de los contribuyentes”, finalizaron.



"BURBUJAS" POLITICAS

PREELECTORALES

A semanas de los cierres de listas provinciales y nacionales, la fortuna quiso que este debate sobre – ¡cuando no! – la suerte de Marcelo Sain reflejara conductas que, si bien podrían considerarse circunstanciales y centradas en el tema en cuestión, no dejaron de mostrar intencionalidades políticas a la hora de inclinar las votaciones, básicamente en la ecléctica Cámara de Diputados. La delicada situación institucional planteada por los juristas del pleno legislativo que “se revolearon con los tratados de derecho por las cabezas”, resumió en las votaciones -y abstenciones, y porque no ausencias- el ánimo de “estar con Perotti”, o “contra Perotti”. En la moción definitiva planteada por el socialista Pablo Farías, de literalmente a un cuarto intermedio (rechazado enérgicamente por el peronismo) Amalia Granata se abstuvo, junto con Rubén Giustiniani y su compañera de bancada del bloque Igualdad Agustina Donnet y, curiosamente, la “frentista” Mónica Peralta (GEN).

El bloque Somos Vida y Familia, menos Juan Argarañaz que se alineó con el peronismo, votó a favor; mientras que Carlos Del Frade y su compañera de bancada Dámaris Pacchiotti votaron en contra del cuarto intermedio, junto con el radical en el FPCyS Fabián Palo Oliver y Ariel Bermúdez, del Partido CREO integrantes ambos del FPCyS. En el peronismo, ausente con aviso Oscar “Cachi” Martínez, Luis Rubeo y Paola Bravo del PJ votaron a favor de la moción de Pablo Farías. El resto del bloque se opuso. El sector Juntos por el Cambio (dos radicales y dos PRO) votó a favor; y los 10 diputados radicales del sector NEO junto con los 14 socialistas hicieron lo mismo, de la misma manera que la Diputada Somos Vida Santa Fe Betina Florito y el PDP Gabriel Real.