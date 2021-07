Otro argentino deja Madrid

Real Madrid anunció este jueves la salida del base argentino Nicolás Laprovíttola tras dos temporadas y tres títulos, de cara a la próxima Liga Endesa de básquetbol de España. "El Real Madrid C. F. comunica que nuestros jugadores de baloncesto Nicolás Laprovittola y Alex Tyus han finalizado sus contratos", informó en su web.

El base nacional está actualmente afectado a la preparación del seleccionado en Las Vegas para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque se especula con un posible retorno a Joventut Badalona, donde fue el MVP de la temporada 2018-2019 en España. También Barcelona lo tendría en sus planes. Hace unos meses se había alejado Campazzo del Real, para seguir su carrera en la NBA.

Por otra parte, el ex NBA Nicolás Brussino firmó este jueves con Gran Canaria de la Liga Endesa tras alcanzar un acuerdo para las dos próximas temporadas. El alero argentino, que estuvo entre 2016 y 2017 en Dallas Mavericks de la NBA y Atlanta Hawks, y venía de dos campañas en Zaragoza, actualmente se entrena con el seleccionado en Las Vegas, con vistas de los Juegos Olímpicos de Tokio.



PALABRAS DE CAMPAZZO

En la preparación del seleccionado en Las Vegas, Facundo Campazzo declaró que: "El Juego Olímpico es más difícil que en el Mundial, fijate la zona que nos tocó. Es durísima. Pero confiamos en nosotros, en la forma que hemos crecido y sabemos que podemos dar más".

"Jugar un Juego Olímpico es una responsabilidad de por sí y, para mí, no tenemos que gastar energía en si podemos ganar o no, si vamos de candidatos o no. Todo eso te lo va a dar el torneo, no debemos cargarnos de más responsabilidad de lo que deberíamos, tenemos que ir paso a paso. Parece una frase hecha, pero es así y, en nuestro caso, siempre ha sido fundamental", agregó Campazzo.