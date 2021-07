Atlético y Florida de Clucellas cobrarán los derechos de formación por Tomás Bonilla

Todo ingreso económico es bienvenido en cualquier club. Y más en estas épocas de pandemia, de crisis, en donde tanto cuesta ‘conseguir el mango’. Y en este sentido,. En los próximos días recibirán una interesante suma de dinero proveniente de España. El protagonista esEl futbolista de 23 años fue transferido en el 2019 de la ‘Crema’ a Atlético San Jorge, club en el cual estuvo apenas unos meses ya que en agosto de dicho año firmó por una temporada con el. A fuerza de goles y destacados rendimientos se ganó su lugar en el primer equipo español, ya que venía jugando en segunda (amateur), y en enero del 2020 tuvo su debut oficial en el fútbol europeo profesional y las buenas actuaciones llevaron a que renovar su contrato hasta junio de 2021.En las últimas horas la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA dio a conocer el fallo de la demanda efectuada por Atlético y Florida al club español, por los derechos de formación del delantero Tomás Bonilla.Según la resolución, laanual devengados a partir del 16 de diciembre de 2019 hasta la fecha del efectivo pago. Algo así como unos 21 millones de pesos.Bonilla es oriundo de la localidad de Clucellas, formado en Florida. En 2011 llegó a Atlético donde estuvo siete años y no llegó a debutar en Primera. Fue partícipe del equipo campeón de Reserva de la B Nacional, con Lito Bottaniz como DT (en el 2018).y bajo los mismos parámetros de intereses y tiempos nombrados anteriormente,. Casi un 1.400.000 de pesos.Si bien se trata de una resolución firme, el club español aún no dio respuesta alguna podría apelar los fallos. En caso de que el Calahorra no abone lo dispuesto por FIFA o no apele dentro de los 45 días hábiles quedará inhabilitado para incorporar jugadores. Por lo cual, todo hace suponer de que los españoles pagarán el dinero que corresponde, lo cual sin dudas, será una ayuda que le vendrá muy bien a la Crema y a la Flora.En lo que respecta al delantero, días atrás se despidió del Deportivo Calahorra con el siguiente mensaje que dejó en sus redes sociales: “Finalizan 2 hermosas temporadas en este gran club al cual estoy muy agradecido por ayudarme a crecer en todo momento personal y futbolísticamente en los que fueron mis primeros pasos lejos de casa y sintiéndome uno más de ustedes desde el primer momento!! Me llevo grandes amistades y personas maravillosas que gracias a este deporte pude conocer. ¡GRACIAS!”.