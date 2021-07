Avanza el operativo

Desde el ICEDeL se asumió el desafío de continuar con los operativos presenciales de captura de datos. En este sentido, se comenzó con la realización de encuestas en los domicilios que conforman la muestra de este año, la cual es de 660 direcciones ubicadas en los diferentes barrios de la ciudad.Este estudio se realiza desde el año 1993 en hogares seleccionados por muestreo probabilístico al azar, y se captura información sobre las condiciones de actividad económica (empleo, desempleo e ingresos), situación conyugal y características habitacionales y educacionales. Es importante resaltar que contar con estos datos es prioritario para dar respuestas a distintos aspectos demográficos, sociales y económicos, entre otros.Asimismo, cabe aclarar que toda la información suministrada por los vecinos y vecinas está protegida por secreto estadístico, según Ley Nacional Nº 17.622 y solo puede ser utilizada y presentada con fines estadísticos y de manera agregada."LA CONSTRUCCION DE INFORMACIONPARA EL DISEÑO DE POLITICAS"El director ejecutivo del ICEDeL, Diego Peiretti, expresó: “El relevamiento socioeconómico es uno de los estudios más importantes que genera el ICEDeL. Lamentablemente, durante el 2020 no pudimos realizarlo por el avance de la pandemia. En esta oportunidad, atendiendo a todos los protocolos, hemos podido ponernos en marcha y tener el equipo de encuestadores realizando los relevamientos. Como ocurre todos los años, contamos con el acompañamiento del IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos) que mediante resolución avala los contenidos del formulario y el plan de trabajo definido”. “Agradecemos a todos los rafaelinos y rafaelinas que ya han respondido las encuestas e invitamos al resto, a quienes serán visitados por nuestros encuestadores, a brindar toda la información requerida. Resulta fundamental la construcción de información para el diseño de políticas, y en este sentido el ICEDeL cumple un rol fundamental”; sumó.EQUIPO DE TRABAJOComo en cada operativo, el plantel de encuestadores y encuestadoras está conformado por 30 estudiantes de nivel superior que cursan diferentes carreras en instituciones de nuestra ciudad. Las y los jóvenes, debidamente identificados con credencial y pechera institucional, llevaron a cabo visitas de sensibilización, informando a la ciudadanía acerca del operativo y la realización de las encuestas. Para esto último, fueron capacitados intensivamente de manera virtual en el manejo de los diferentes cuestionarios. Se utilizan formularios digitales a través del empleo de tablets.CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOSEn cumplimiento del protocolo COVID-19 establecido por el ICEDeL, durante estos tiempos se redujeron considerablemente las actividades presenciales valiéndose de la virtualidad y maximizando el uso de los canales digitales: trabajo remoto para supervisores, reuniones de equipo a través de videoconferencias y empleo de formularios digitales. En cuanto a las entrevistas en sí, no cambiaron su modalidad de ejecución. Los encuestadores y encuestadoras no ingresan a los domicilios y mantienen el adecuado distanciamiento social con la persona entrevistada. A su vez, emplean los elementos de protección personal provistos como barbijos, máscaras de protección y alcohol.CONSULTASCualquier consulta puede realizarse a los teléfonos (3492) 15247177 o 505275 de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 horas. También a través de las redes sociales: al facebook: ICEDeL Rafaela o al instagram: @icedelrafaela.