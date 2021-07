Castellano: “es el Estado más presente que nunca”

“Rafaela en Acción es una construcción en equipo, coordinada. Nuestros vecinos y vecinas necesitan servicios efectivos y cercanos”; declaró el intendente Luis Castellano en la presentación del dispositivo móvil que, por cuarto año, llevará la Municipalidad a los barrios de la ciudad. La presentación se llevó a cabo en la Plaza 25 de Mayo frente al edificio municipal, con la presencia de la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; y la coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, Mónica Andreo. También estuvieron presentes funcionarios municipales, representantes vecinales y el concejal Jorge Muriel. “La pertenencia al barrio es mucho más fuerte de lo que imaginamos. Entonces es ahí donde entendemos la importancia de la cercanía y el valor que tiene Rafaela en Acción para poder hacer un trámite de documento, licencia de conducir, bajar la aplicación de Billetera Santa Fe para tener el 30 por ciento de descuento en compras, castrar a su mascota o preguntar cómo se tramita la extracción de un árbol, entre otros”; reflexionó el mandatario local. También remarcó que “debemos interpretar la necesidad de cercanía potenciada por la pandemia. Esto es Rafaela en Acción, el Estado más presente que nunca”. Por otro lado, agregó: “Estoy muy feliz de que podamos concretar su vuelta gracias a la baja de casos que nos permite salir, provocando una reducción en la circulación porque mucha gente se acercará sin necesidad de trasladarse a la Municipalidad o alguna de sus dependencias”.LA MUNICIPALIDAD ENTODOS LOS BARRIOSA su turno, Mónica Andreo contó que “hace cuatro años, el Intendente nos propuso el desafío de llevar la Municipalidad a todos barrios, descentralizando cada una de las áreas. Pensamos en casillas rodantes que se trasladaran por el territorio junto a dispositivos que ya teníamos en marcha como el Quirófano Móvil, el Punto Verde y el Ómnibus Sanitario”. Durante el 2018 y 2019 se realizaron más de 65 mil gestiones: “Los asistentes se acercaron debido a la atención inmediata, la rapidez y cercanía. El 2020 fue un año difícil y nos obligó a suspender el recorrido cuando ya se habían llevado a cabo más de 1.700 gestiones. En este tiempo que nos atravesó la pandemia aprendimos algo muy importante: No hay nada como el encuentro cara a cara. Eso es Rafaela en Acción, calidad y calidez humana”. “Gracias al operativo de vacunación histórico que se está desarrollando y a todos los cuidados, podemos estar un poco más cerca. Volvemos renovados, ocupando y revalorizando los espacios públicos que tanto nos gustan a los rafaelinos y rafaelinas. Esta es la ciudad que queremos, esto es Rafaela en Acción, el proyecto que Luis y todos nosotros soñamos”; manifestó la Coordinadora.NOVEDADES DEL 2021Una de las primeras novedades es el horario: “Atenderemos desde las 9:00 hasta las 16:00. Nos parecía apropiado en esta época invernal y las restricciones de circulación, para que las personas que salen de su empleo al mediodía, puedan acercarse para realizar trámites, acceder a servicios o programas municipales en el horario de la siesta”; comentó Andreo. Sobre los nuevos servicios y dispositivos, explicó: “Este año contaremos con una casilla exclusiva para Desarrollo Humano, donde vamos a tener la conexión con PAMI, ANSeS, el Ministerio de Desarrollo Social. También remodelamos dos unidades de minibuses para transformarlas en oficinas y fortalecer la atención de los vecinos y vecinas en el territorio”. Sobre estos dos vehículos, detalló: “Uno de ellos permanecerá fijo en cada espacio verde para trabajar temas como Empleo y Producción, Educación, Billetera Santa Fe, Boleto Educativo Gratuito -tanto local como provincial-, consultar el saldo de la tarjeta SUBE”. El otro colectivo tiene la particularidad de funcionar con un generador eléctrico “para desplazarse y llevar los trámites hasta cada domicilio cuando la persona no pueda hacerlo. En este dispositivo estará trabajando personal de las Agencias Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Humano para abordar temas como niñez, adolescencia, discapacidad, género y asistencia a la víctima”. Y adelantó que “estamos planificando para volver cuando la situación sanitaria lo permita, con actividades deportivas, recreativas, culturales y capacitaciones en diversas temáticas”.TRABAJO EN EQUIPOAl tomar la palabra, Amalia Galantti expresó su alegría “porque lo venimos planificando desde comienzo de año. Teníamos muchas ganas de poder salir y estábamos esperando que las condiciones sanitarias lo permitieran. Rafaela en Acción también es un aporte del municipio a los cuidados que le estamos pidiendo a la comunidad”. La funcionaria agradeció “al Gobierno de la Provincia de Santa Fe porque, a través de un convenio, pudimos sumar nuevos equipos de DNI con los cuales vamos a estar atendiendo en una casilla sin reducir la atención en la oficina de DNI”. Además, habló de la importancia del trabajo en equipo para la concreción del proyecto: “Hoy me toca como jefa de Gabinete coordinar distintas acciones y quiero agradecerle a Mónica Andreo y a cada uno de los secretarios y secretarias porque todas las áreas colaboraron para que esto sea posible”. Para finalizar dijo que “Rafaela en Acción nos representa como proyecto político del hacer y estar cerca de los vecinos, escuchar, conversar, promover derechos, la facilidad de poder pagar los tributos a través de medios tecnológicos que tenemos a disposición. En definitiva, es la ciudad en acción junto a los vecinos que se acercan y participan”.PRIMERA ESTACIONA partir del lunes 5 de julio, en la Plaza Italia (Jaime Ferré y Destéfani), Rafaela en Acción comenzará con el recorrido, permaneciendo 15 días en cada sector. El horario de atención será de 9:00 a 16:00, en tanto que el Quirófano Móvil realizará castración, vacunación y desparasitación en el horario de 7:30 a 12:30 por orden de llegada. Quienes deseen obtener más información, pueden ingresar a la página web del municipio desde el siguiente link: https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/314. Allí se detalla el recorrido del dispositivo y todos los servicios.