El Concejo definió la suba de la UCM a partir de septiembre

Durante la mañana de este jueves se llevó a cabo la sesión Extraordinaria del Concejo, que no contó con la presencia de los concejales oficialistas Juan Senn y Brenda Vimo y en la que se debatió la actualización del valor de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), que determina el aumento de los tributos municipales.El proyecto original enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal, proponía un aumento del 38%, representando un valor de la UCM de $4.43, a partir del segundo semestre del año, es decir, desde julio hasta diciembre.Cabe señalar, que la UCM, se calcula en base a la fórmula polinómica que contempla para su cálculo tres variables: 50% del ajuste de las remuneraciones efectuadas en el período considerado para la categoría 15 del personal municipal; 10% por la variación operada en el período considerado del precio del gasoil grado 2, según datos publicados por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación para estaciones de servicio YPF de la ciudad de Rafaela; 40% por la variación del índice de precios mayoristas nivel general del INDEC.La oposición hizo valer su mayoría y nuevamente logró hacer primar su propuesta, que contempla que julio y agosto se mantengan sin cambios; un aumento del 15% para septiembre y octubre y otro 15% en noviembre y diciembre. Esta moción, se justificó aduciendo que la actual situación socioeconómica es muy compleja y no se debe afectar aún más el bolsillo de los contribuyentes.Jorge Muriel, había presentado una propuesta alternativa que no tuvo eco, donde en julio no se aplicaba aumento; en agosto se actualizaba un 15% y en octubre otro 15%. Al finalizar la sesión, Muriel señaló: “El debate fue arduo por la cuestión es netamente política, yo lo marqué y es lo que nos marcó el intendente la semana pasada cuando nos convocó para contarnos como se llegaba a este aumento del 38%, que no es matemático como dijo la concejal Marta Pascual y como se dijo en el recinto esta mañana; esto tiene que ver con una realidad que le ocurre al municipio seis meses para atrás o mucho más, porque esta es una fórmula que se toma de referencia, que es la polinómica”. “Sigo estando convencido como cuando propuse que se establezca la fórmula polinómica y fue aprobada por unanimidad, que es la herramienta que le da previsibilidad al Ejecutivo y le da previsibilidad también al contribuyente. Necesitaríamos a lo mejor modificar la fórmula polinómica y que contemple más ratios para establecer más equidad, por eso voy a presentar un proyecto al respecto”, enfatizó el concejal del PJ.Muriel insistió en considerar a la discusión “política y hasta en algunos casos demagógica, porque esto de plantear la voracidad tributaria del intendente es una expresión desafortunada, porque el municipio no cobra impuestos, cobra Tasa, por servicios que son palpables, que se brindan a la comunidad día a día. El 38% en una Tasa de catastro medio que es la de segunda categoría, significaban $ 250, es decir, es más impactante el porcentaje que el monto en sí. Lo repito, esta discusión es política y la oposición la utiliza para tratar de generar en la comunidad una imagen de que son los defensores del bolsillo y en realidad representan al gobierno que terminaron con las pymes, emprendimientos y no dijeron absolutamente nada”, enfatizó”.Por su parte, la concejal de Cambiemos Marta Pascual, expresó: “Lo que nosotros aprobamos es no aumentar en julio y agosto, aumentar recién un 15% en septiembre, para septiembre octubre y otro 15% en noviembre. El acumulado representa un 32,5% algo menos de lo que solicitaba el Ejecutivo que era un 38%. Creemos que tenemos la capacidad de analizar, no sólo la fórmula polinómica en que se guía este aumento de la UCM, sino también cuál es la realidad que estamos viviendo en este momento, cuál es la realidad que están viviendo los vecinos. Todos sabemos lo complicado que es en este momento económico el aumento de otro impuesto; consideramos que para los vecinos es mucho más fácil manejarse con este aumento paulatino”. “Quizás la fórmula polinómica, siempre decimos, se debiera analizar si en verdad es conveniente, pero lo que no nos cierra a nosotros, es aplicar fríamente la fórmula polinómica sin analizar la realidad que viven los vecinos, por eso estamos poniéndole la cuestión real de lo que viven los vecinos a una fórmula que es fría y matemática”, puntualizó.