Riquelme: "Con Messi somos favoritos"

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, se refirió a la actualidad de la Selección argentina en la Copa América y remarcó que el conjunto albiceleste, con el capitán Lionel Messi en cancha, es "favorito" para quedarse con el certamen continental."Mientras Messi esté en cancha, lo veo bien", señaló Riquelme sobre el elenco del entrenador Lionel Scaloni, en declaraciones a la señal de cable ESPN.Y agregó sobre la "Pulga": "Parece un nene, le gusta jugar y por eso estuvo todo el partido contra Bolivia, lo único que deseaba es que no se lastimara. Con él, somos favoritos. Ojalá se pueda dar de una vez por todas el título"."Nosotros tenemos al mejor del mundo. Es cierto que Neymar es bueno, pero con Messi hay que tener fe", cerró el ex enganche del "Xeneize".Messi y Riquelme compartieron plantel en el seleccionado argentino en el Mundial de Alemania 2006, la Copa América 2007 y en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en China, donde la Argentina se quedó la medalla dorada."No podemos darnos el lujo de que no gane una Copa América o un Mundial, es una persona que se merece todo y no va a salir otro como él porque nadie puede ser el mejor durante 15 años", había dicho el dirigente de Boca días atrás en otra entrevista.