Schwartzman, el único argentino en Wimbledon

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El porteño Diego Schwartzman fue el único argentino que logró superar la jornada de Wimbledon y clasificarse a la tercera ronda, mientras que se despidieron Nadia Podoroska, Guido Pella, Juan Ignacio Londero, Federico Coria y Marco Trungelliti.

El "Peque" debió batallar bastante para dejar en el camino al británico Liam Broady por 4-6, 6-2, 6-1 y 6-4, en tres horas y 14 minutos, y de esa manera poder seguir en carrera en el tercer Grand Slam del año, que se juega sobre césped.

Schwartzman, número 11 del mundo y noveno preclasificado, pudo imponer su tenis a partir del segundo set luego de un arranque dubitativo y se quedó con el match contra un especialista en césped.

A su vez, la rosarina Nadia Podoroska (39) cayó ante la checa Tereza Martincova por 6-3 y 7-6 (5), quedando eliminada en la segunda ronda del cuadro femenino.

La argentina tuvo cuatro set points que no pudo aprovechar en el segundo parcial y finalmente perdió ante la europea en dos horas y tres minutos de juego, en la cancha 4 del All England Club de Londres.

La tercera jornada de Wimbledon cosechó más derrotas para los argentinos, dado que se inició con las tempranas eliminaciones del bahiense Guido Pella (59°) y el cordobés Juan Ignacio Londero (129°) frente a los italianos Matteo Berrettini (9°) y Gianluca Mager (77°), respectivamente.

Además, otro que no logró conseguir la victoria y quedó afuera del certamen fue el rosarino Federico Coria (87°), quien perdió ante el colombiano Daniel Elahí Galán (112°).

En el final, el que también se despidió de manera temprana fue Marco Trungelliti (205°), quién perdió con el francés Benjamín Bonzi (119°).



UNO POR UNO

Para Pella significó una dura derrota, más allá de que era una difícil parada para una primera rueda, porque Berrettini se impuso con parciales de 6-4, 3-6, 6-4 y 6-0 en dos horas y 18 minutos sobre el césped londinense, donde defendía los cuartos de final de 2019.

Por ese motivo, el bahiense, que acumuló su décima derrota en primera ronda esta temporada, sufrirá una pronunciada baja en la próxima actualización del ránking ATP.

El que tampoco pudo sortear su debut fue Londero, quien venía en remontada el martes cuando la luz natural no permitió continuar el partido ante Mager, quien finalmente ayer lo venció 7-6 (3), 6-0, 4-6 y 6-3.

En tanto, Federico Coria no pudo doblegar al colombiano Daniel Elahí Galán y, a pesar de haber logrado quedarse con el segundo set, terminó perdiendo por 6-4, 4-6, 7-5 y 7-5.

Trungelliti -quien por primera vez jugó en césped- no pudo con Bonzi, y luego de cinco sets 6-1, 1-6, 4-6, 6-3 y 6-4 tuvo que decir adiós en la primera ronda.