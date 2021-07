Se despidió Buffarini

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El lateral derecho Julio Buffarini se despidió ayer de Boca, donde finaliza su contrato al culminar el día, y aseguró que "por distintas razones" no se pudo llegar a un acuerdo para extender el vínculo."Hoy después de tres años y medio, quiero decir que cumplí uno de mis sueños, jugar y lograr títulos con el Club Atlético Boca Juniors. En estos años he intentado dejarlo todo en cada entrenamiento, en cada partido, en cada pelota. Como una metáfora de mi vida, jugando con pasión y compromiso", señaló Buffarini en su cuenta de la red social Instagram.Y agregó: "Quiero agradecer especialmente a mis compañeros, que me recibieron de manera increíble y me han bancado cada día desde que estoy en el club, hoy me llevo muchos amigos. Quiero mencionar a cada uno de los empleados que te hacen sentir como en tu propia casa, brindándose en todo momento".