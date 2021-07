Atlético piensa a futuro

tiene la cabeza puesta en el encuentro del próximo domingo ante All Boys, pero también un poco más allá. Pensando a futuro. A la segunda rueda de esta temporada 2021 de la Primera Nacional, los dirigentes y cuerpo técnico ya pusieron manos a la obra.El miércoles tuvo novedades. Por un lado, la firma de su. El delantero rafaelino de 19 años ya tuvo minutos en la Primera de la ‘Crema’. Por otro,. El propio entrenador, Walter Otta, manifestó el pasado domingo que no iba a ser tenido en cuenta y el ‘Colo’, que tenía contrato hasta diciembre, firmó en la mañana de ayer su rescisión. Mientras que otro que no seguirá en Alberdi es. El chaqueño de 22 años, con paso prometedor por las Inferiores del club, terminó su vínculo en la jornada de ayer. Su debut en primera fue en el 2017 (vs Tigre).En lo que respecta al plantel, hay que recordar que AFA habilitó cuatro incorporaciones. Los clubes podrán sumar esa cantidad de refuerzos una vez finalizada la fecha 17 (este fin de semana se jugará el capítulo 15), cerrando el libro de pases el 5 de agosto a las 20 hs.Franco Jominy, delantero de 26 años, volverá a la Crema y ocupará uno de esos cupos. Luego se buscará otro atacante y uno o dos mediocampistas.es rafaelino, tiene 19 años (el próximo 22 cumplirá sus 20) y juega de delantero. Desde muy pequeño que llegó a la ‘Crema’, soñando, con el día de mañana jugar en la Primera del club de sus amores. Lo logró, ya tuvo su debut. Ayer, no fue un día más para Rostagno. Firmó su primer contrato. El mismo es hasta diciembre de 2023., le contó a LA OPINIÓN.Walter Otta le dio la posibilidad de debutar (fue en la fecha 4 vs Defensores de Belgrano) y luego fue sumando minutos. Esta claro que el juvenil ahora irá por más presencia dentro de la cancha, aunque con los pies sobre la tierra:Con respecto al triunfo del domingo ante Independiente Rivadavia, encuentro en el cual ingresó a los 77 minutos, Rostagno apuntó:En la jornada de ayer AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 15 de la Primera Nacional. Para el juego entre All Boys y Atlético de Rafaela, que jugarán el próximo domingo 4 de julio a las 15.30hs, el árbitro designado fue Ramiro López. Los asistentes serán Ramiro Cabrera y Javier Mihura.