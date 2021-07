“Estos picos exigen mucho al sistema”

En medio de una ola polar que está afectando al territorio provincial, la demanda de energía aumentó considerablemente y con ella se produjeron algunos cortes en diferentes lugares que encendieron una luz de alerta; por ejemplo, el último martes por la noche, En Rafaela se produjo la falla en un distribuidor, se interrumpió el servicio en seis barrios y en la localidad de Susana. En ese caso se habían dilatado los cables por el alto consumo y rozaron otra instalación. A su vez, en un barrio del sector sur que no cuenta con gas natural, se quemó un distribuidor.Al ser consultado por esta situación, el titular de la EPE, Mauricio Caussi, señaló: “Rompimos el récord de demanda de potencia, que representa la cantidad de energía que se le demanda al sistema en un determinado momento, donde estuvimos un 7% por encima del récord que se había dado en el invierno de 2015. También estuvimos un 7,5 % por encima del récord de demanda de energía, que es el consumo de energía de todo el día, ese récord se había dado en julio de 2018”.“Estos picos exigen mucho obviamente al sistema; nosotros estábamos previendo esto porque tenemos un plan de contingencia. Tuvimos durante el primer día muy pocos problemas, fundamentalmente en la ciudad de Rosario, pero el martes rompimos el récord y estuvimos en términos de potencia 1M por encima del día anterior y en términos de consumo también, es decir, no solamente hay una cuestión de pico, de romper récord, sino que cuando eso se sostiene en el tiempo exige más aún”. Y aclaró: “Los problemas que hemos tenido, entre ellos, los cortes que sucedieron en el interior de la provincia incluida Rafaela, gracias al compromiso de nuestro personal han podido ser paulatinamente solucionados”, explicó el funcionario.El titular de la EPE, aseguró: “Nosotros estamos con un plan de inversiones importante, hemos puesto en función una línea de media tensión entre San Vicente y María Juana y tenemos varios proyectos estratégicos significativos para la ciudad de Rafaela, en términos de mejoramiento de la capacidad. Estamos pensando en una nueva estación transformadora; estamos pensando en mejorar la vinculación con los centros fundamentales de provisión, son proyectos de mediano plazo que se suman además a otros de más corto plazo, que van a ir permitiendo mejorar la calidad del servicio”.“Tenemos algunas zonas de Rafaela, que tienen una provisión lineal, radial, y que cuando hay cortes demora la posibilidad de restablecer rápidamente el servicio; lo que sucede es que esta demanda la tenemos en todo el territorio provincial. La macroeconomía no nos genera buenas condiciones, porque hay mucho componente importado en las inversiones que lleva adelante la empresa y la volatilidad que tiene la macroeconomía argentina, (obviamente que reconocemos los esfuerzos que hace el gobierno nacional en ese sentido) pero nos genera algunos inconvenientes con la continuidad de la obra. No obstante, venimos con una dinámica de inversiones importantes, aceptable y hay un esfuerzo en el día para tratar de sostenerla, esto tiene que ver con la cuestión negativa en términos de la exigencia”, sostuvo Caussi.El funcionario provincial, acotó: “También hay una realidad, yo se lo decía al gobernador, hay una lectura positiva si analizamos que el último récord de demanda de potencia había sido en 2015, ese fue el último año de crecimiento prácticamente de la Argentina y después tuvimos cuatro años de recesión. Ahí hay un dato positivo que tiene que es en términos de la actividad económica y es que se está recuperando de manera franca en la provincia de Santa Fe”.Ante el aumento de la demanda, como consecuencia de que los sistemas de calefacción en gran parte de los hogares, obviamente dependen de los aires acondicionados, y esto debido a que muchas viviendas carecen de gas natural, el Ing. Mauricio Caussi precisó: “Hay una zona de la provincia que es el oeste y fundamentalmente el noroeste que tiene algunas falencias en materia de provisión de servicio alternativo y esto claramente impacta; además justamente los picos se dan a la noche. Los últimos picos se dieron a las 20.25, 20.40”.RECOMENDACIONES PARAUN USO EFICIENTERespecto al uso responsable de la energía, Caussi explicó que “así como decimos en verano que usemos el aire acondicionado a 24°, en invierno hay que usarlo a 21° en modo calefacción; en los ambientes del hogar hay que plantear esta temperatura de calefaccionamiento, que es la óptima en términos de la energía. Tratar de no tener todos los aparatos encendidos al mismo tiempo. El consumo individual responsable, incide mucho en el consumo general”, advirtió el titular de la EPE.