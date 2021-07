Se les adelantará una contraprestación anticipada

El intendente Luis Castellano recibió ayer a representantes de sectores que durante la pandemia no pudieron desarrollar sus actividades, como organizaciones de eventos, escuelas de danza y gimnasios, para trazar un diagrama de acciones que les posibilite realizar una contraprestación de servicios a la Municipalidad una vez que dichos sectores estén habilitados para la vuelta a la actividades.En esa instancia, recibieron un anticipo de un aporte que será de hasta 50 mil pesos que les permitirá afrontar sus gastos fijos de funcionamiento, el cual deben sostener a pesar de no estar trabajando. Vale reiterar que las citadas actividades nunca tuvieron oportunidad de desarrollar sus labores desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. Desde el Municipio indicaron que el universo de beneficiarios no supera los 80 por lo que el presupuesto asignado para estos aportes ronda los 4 millones de pesos.El encuentro se llevó a cabo en Intendencia y estuvieron presentes el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el secretario de Cultura, Claudio Stepffer; el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; la responsable local de ASSAL, Maia Mark, representantes de los sectores de eventos, gimnasios y escuelas de danza.Al respecto, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti dijo: “Hemos firmado un convenio con cada uno de estos tres sectores -eventos, gimnasios y academia de danzas- en donde van a recibir aportes a cambio de una contraprestación que se resolverá en el momento en que se pueda retornar a las actividades. Hay una idea muy fuerte de trabajar en los espacios públicos en la que estamos trabajando para ver de qué manera lo vamos a implementar”.“Este aporte que hacemos desde la Municipalidad se complementa con otros que realiza la Provincia y la Nación, como el REPRO 2, en donde se apuesta al acompañamiento de los sectores más dañados. Aquí, el diálogo fue fundamental y no solo en referencia a las actividades, sino también a lo sanitario. Está claro que a los sectores de nuestra economía también les interesa saber cómo estamos en cuestiones sanitarias”, señaló. “Sabemos que hay sectores que se descapitalizaron, que tuvieron que vender algún equipamiento, y allí, a través de ACDICAR, gestionamos junto con el Gobierno de la Provincia, líneas específicas de asistencia para que puedan recuperarlo y volver al trabajo”; destacó.Cabe recordar que los sectores afectados por la pandemia también se beneficiarán con el paquete impositivo que el Departamento Ejecutivo Municipal envió esa semana al Concejo y que se tratará en la sesión extraordinaria de esta mañana a las 9:00, descontándose su aprobación por el consenso que existe en todos los bloques legislastivos.