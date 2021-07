Comenzó a funcionar la carpa de hisopados para asintomáticos en la Plaza 25 de Mayo

Desde este miércoles 30 de junio, la Municipalidad de Rafaela y el Ministerio de Salud de la Provincia llevan a cabo una nueva acción que consiste en la disposición de una carpa en la Plaza 25 de Mayo (bulevar Lehmann) para brindar a la ciudadanía la posibilidad de ser hisopada sin presentar síntomas compatibles con COVID-19.“Esta acción es una forma más de utilizar el recurso que tenemos. Hoy disminuyó la cantidad de testeos y casos positivos por lo que vamos a aprovechar la capacidad de funcionamiento del laboratorio de biología molecular del hospital para poder adelantarnos, hacer diagnósticos tempranos y aislamiento de contacto logrando la detección a través de PCR de asintomáticos de coronavirus. Hoy fueron 30 las personas que se acercaron”, señaló el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Diego Lanzotti. “En este momento, donde bajan los casos y tenemos recursos, porque el laboratorio estaba procesando más de 300 muestras diarias y no alcanzaba el tiempo para llegar a los asintomáticos; ahora que llegamos porque disminuyó la cantidad de testeo y las consultas, hay que salir a la caza de los asintomáticos y de los contactos estrechos para aislar si es necesario, hacer el tratamiento oportuno y evitar que nos encuentre en una tercera ola”, sumó.En cuanto a la metodología, Lanzotti indicó que “es un sistema voluntario, la persona se acerca, tiene que estar asintomático y el resultado no demora más de 48 horas. En el lapso de ese tiempo va a ser informado. El método utilizado es PCR, es decir una muestra que se procesa en el laboratorio de forma directa”.¿QUIENES PUEDEN ACERCARSE?Pueden acercarse a la carpa aquellos viajeros que regresan del exterior, quienes deben cumplir 10 días de aislamiento, y el día 7 deben hacerse un PCR. También, las personas que califican como contactos estrechos, que deben cumplir un aislamiento pero que entre el día 5 al 7, se pueden sacar la duda haciendo un PCR si se mantienen asintomáticos. En este caso, si se recibe un resultado negativo, igualmente no se debe interrumpir el aislamiento. Y por último, cualquier persona que tenga dudas y quiera hacerse un hisopado.HORARIOSLa carpa funcionará de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas. No se requiere de ninguna inscripción, y se darán 50 turnos por día. Cabe aclarar que está orientado para mayores de 18 años, y las personas que se acerquen deben hacerlo con su DNI. Se le confeccionará a la persona una ficha epidemiológica, y luego ingresará a una casilla (Punto Sano) donde se le hará el hisopado. Las muestras se procesarán en el laboratorio del Hospital "Doctor Jaime Ferré", y el resultado se va a estar informando por teléfono en el transcurso de las 48 horas posteriores.