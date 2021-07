El Concejo define cuánto y cómo aumentarán los tributos municipales

Hoy desde la 9 de manera presencial, tal como se realizó la reunión preparatoria, se llevará a cabo la sesión Extraordinaria del Concejo, en la que se votará la actualización de la Unidad de Cuenta Municipal y se definirá en que porcentaje aumentará la Tasa General de Inmuebles y otros tributos municipales.

Hasta el momento, los concejales de Cambiemos, con el acompañamiento de Lisandro Mársico (PDP-FPCyS) lograrían hacer valer su propuesta, que establece que en julio y agosto no haya aumento; en septiembre se aumente un 15% y en noviembre otro 15%”.

Al respecto, la concejal Alejandra Sagardoy manifestó: “En comisión tratamos los proyectos que elevó el Ejecutivo, uno de ellos propone actualizar la UCM que determina el aumento de Tasa y otros tributos municipales en un 38%. En la actualidad la UCM es de un valor de $3,21 con el aumento pasaría a $4,43. Nosotros planteamos nuestra preocupación al aumento propuesto por el Ejecutivo en esta segunda mitad del año, donde la situación económica, social y sanitaria que estamos atravesando afecta a muchos de nuestros vecinos y vecinas que realmente no la están pasando bien y que no pueden reponerse de los efectos económicos de pandemia”.

Sagardoy señaló que “tampoco desconocemos los índices de inflación que se traduce en los costos que inciden en los servicios que presta la Municipalidad. Nuestra propuesta es mantener el valor de la UCM en los meses de julio y agosto, hacer un aumento gradual a partir de septiembre. Es importante que el Estado haga el esfuerzo y acompañe a la comunidad brindando las herramientas para poder entre todos superar esta situación”.

“También ingresó una exención de pago que beneficia a un sector muy vulnerable que son los jubilados y pensionados, a quienes la situación económica más golpea, entre los requisitos para acceder a este beneficio, es incrementar de 2 a 3 jubilaciones mínimas por grupo familiar, para que puedan acceder a la exención total del pago de la tasa municipal. Aparte, por 6 meses se vuelve a renovar la exención del DReI a todas las actividades económicas que son afectadas por la pandemia, locales gastronómicos gimnasios, actividades culturales, etc. Eso es muy importante para apuntalar a estos sectores”, consideró la concejal.

“Otro de los proyectos que se tratará este jueves, tiene que ver con la exención de la tasa bromatológica, en el pago de la segunda cuota con vencimiento en septiembre 2021 que afecta al sector gastronómico. También ingresó un proyecto sobre un plan especial de pagos para todas las deudas, es una herramienta para que muchos contribuyentes puedan ponerse al día con las deudas”, contó Sagardoy.



PLAN DE FACILIDADES DE PAGO

Esta mañana se tratará el proyecto de Ordenanza sobre el Plan Especial de Facilidades de Pago para deudas fiscales de Tasa General de Inmuebles, Contribución por mejoras, Derecho de Registro e Inspección, Convenios de Pagos, Rentas Varias y demás Tasas y Derechos regulados en la normativa tributaria municipal vigente. Se incluyen asimismo las multas por infracciones aplicadas por los Juzgados Municipales de Faltas N º 1, 2 y 3. En dicho proyecto, se argumenta que existe la necesidad en este contexto actual como consecuencia de la pandemia, de contemplar la situación de los contribuyentes y responsables que no han podido regularizar mediante la Moratoria registrada bajo la ordenanza N º 5.167 y Nº 5. 198 las deudas vencidas hasta el 30 de Junio de 2020, como consecuencia de los efectos de la emergencia sanitaria vigente en el país. En dicho marco, resulta conveniente continuar facilitando a los contribuyentes de esta jurisdicción herramientas para dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, vinculadas a la Tasa General de Inmuebles; contribución por mejoras; convenios de pagos; Derecho Registro e Inspección; Rentas Varias y demás tributos regulados por la normativa vigente: incluyendo deuda contraída hasta el 30 de Junio del año 2021. A partir de lo expuesto, señala la iniciativa que resulta necesario implementar un régimen de facilidades de pago que contemple reducción de los intereses resarcitorios por el incumplimiento de las obligaciones tributarias, así como la reducción de multas, en la medida en que los contribuyentes y/o responsables regularicen espontáneamente su situación fiscal en el plazo que se determine.