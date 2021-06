El Concejo aprobará un aumento con menor impacto para el contribuyente

Por Soledad Salusso



De manera presencial, los concejales mantuvieron ayer por la mañana la reunión preparatoria de la sesión extraordinaria que se concretará este jueves desde las 9:00 y en la que se votará el proyecto de actualización de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), cuyo porcentaje surge de una fórmula polinómica y es la que se sugiere aplicar para actualizar los diferentes tributos municipales. Además, se analizaron las exenciones y beneficios que el Ejecutivo presentó para diferentes sectores, en especial jubilados y comercios afectados por las restricciones impuestas en el marco de la pandemia.

La UCM se calcula en base a la fórmula polinómica que contempla para su cálculo tres variables: 50% del ajuste de las remuneraciones efectuadas en el período considerado para la categoría 15 del personal municipal; 10% por la variación operada en el período considerado del precio del gasoil grado 2, según datos publicados por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación para estaciones de servicio YPF de la ciudad de Rafaela; 40% por la variación del índice de precios mayoristas nivel general del INDEC.

La actualización planteada en el proyecto original presentado por el Departamento Ejecutivo al Concejo es de un 38%, representando que la UCM pase del valor actual de 3,21 a $4.43 a partir del segundo semestre del año, es decir, desde julio hasta diciembre.

Pero la oposición, que cuenta con mayoría -el bloque oficialista solo tiene 3 concejales de un total de 10-, considera que el escenario económico es complicado y que los efectos a más de un año y medio del inicio de la pandemia son graves. Por eso plantea dejar la UCM en el mismo valor de ahora ($ 3,21) hasta agosto y aumentarla a partir de septiembre en forma desdoblada.

El concejal Leonardo Viotti (UCR Cambiemos) señaló que "la semana pasada el Intendente (Luis Castellano) nos reunió y nos dijo que la fórmula polinómica, que es la que se toma como guía o referencia de cómo se debería aumentar la UCM tiene como resultado 38%; nosotros le dijimos que no creíamos que sea el momento adecuado para aumentar tanto los impuestos de una sola vez a partir de julio o agosto, sería un golpe más al bolsillo de los vecinos". "Creemos que la gran mayoría no está en condiciones de afrontarlo y le fue muy mal en el último tiempo, con lo cual hicimos una propuesta alternativa que consiste en que en julio y agosto no haya aumento; en septiembre se incremente un 15% y en noviembre otro 15%".

"La idea es que la suba sea paulatina, un poco más baja de lo que quiere el Intendente, pero buscando un equilibrio entre el impacto al vecino y que las arcas municipales pierdan mucho dinero, Creemos que es una propuesta medida, buscando que el Municipio tenga los recursos para seguir brindando los servicios y pagando los sueldos, pero también sin golpear a los vecinos que muchos la están pasando muy mal", repitió el radical.

Por su parte, la concejal oficialista Brenda Vimo, manifestó que "una de las discusiones que se dieron en la preparatoria para la sesión del jueves tiene que ver con la necesidad de aumentar la UCM, algo que en este momento de emergencia sanitaria, en este momento económico y social, nos parece poco apropiado, por lo que decidimos unánimemente que no se va a realizar, al menos en el mes de julio y después se pensará en hacer de forma progresiva y que sea con el menor impacto posible". La edil del PJ resaltó como "positivo y prioritario" que el proyecto del Ejecutivo "también contempla beneficios que van a tener los jubilados y pensionados y todas las personas mayores de 60 años, en función a la eximición de la Tasa Municipal".

"Es una gran necesidad bajarle la carga impositiva a las personas con más vulnerabilidad, sobre todo económica, y en ese sentido los jubilados y pensionados, como mucha otra parte de la población la está pasando mal y es necesario estar acompañando con políticas públicas estas difíciles situaciones. Además vamos a tratar la eximición del pago del DReI y de la Tasa Bromatológica, algo que también es importante y que veníamos prorrogando a lo largo de la pandemia y ahora lo vamos a volver a prorrogar hasta diciembre de este año, para que los comercios o actividades afectadas por la pandemia, sobre todo los del rubro gastronómico, clubes, gimnasios y jardines maternales entre otros estén contemplados nuevamente", explicó Vimo.

Sobre las exenciones del DReI y de la Tasa Bromatológica, Lisandro Mársico (PDP-FPCyS) sostuvo que "aquí no hubo ningún inconveniente y estuvimos todos de acuerdo y en el tema de la Tasa y beneficios para jubilados, también coincidimos y va a salir con alguna corrección en la cuestión de forma, respecto al aumento de la UCM, Cambiemos hizo una propuesta que yo voy a acompañar".

Por tanto, más allá de los matices entre los distintos bloques, con la mayoría absoluta de la oposición no habrá demasiado margen para cambiar: la UCM aumentará 15% en septiembre y un porcentaje similar desde noviembre.



COMPRA DIRECTA SÍ, EMERGENCIA

EN SEGURIDAD NO

Por otra parte, Mársico brindó su opinión respecto a otros dos temas debatidos en comisión al sostener que "todos estuvimos de acuerdo en prorrogar el proyecto que establece los montos máximos para la compra directa del Municipio teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, por lo tanto se va a prorrogar hasta el 30 de septiembre del 2021, con la idea de buscar un instrumento superador, a los fines de no tener que estar prorrogando permanentemente la emergencia y buscar alguna instancia para que sea definitivo esto con los rubros que sean necesarios establecer ese mecanismo".

Finalmente, el edil demoprogresista marcó sus diferencias respecto a otro tema de agenda de agenda legislativa. "No estamos de acuerdo con prolongar la emergencia en seguridad, no porque hayan disminuido los delitos, sino porque esto tiene que ver con una cuestión administrativa; entonces creemos que si se necesitan más partidas se deben pedir y el Concejo autoriza si debe haber movilidad de partidas". Y afirmó "que ya no es necesario avanzar con otra emergencia en seguridad porque los carriles administrativos están totalmente normalizados para este tipo de compras".