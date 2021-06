Inglaterra y Ucrania a cuartos

Inglaterra superó ayer a Alemania, en la despedida de su entrenador Joachim Löw, por 2 a 0 en el estadio de Wembley, Londres, en los octavos de final de la Eurocopa.En un encuentro parejo, Inglaterra desequilibró con los goles de Raheem Sterling (30m. ST) y Harry Kane (41m. ST). Löw, quien asumió en el cargo luego del mundial de Alemania 2006, dirigió por última vez en Londres. Su lugar será ocupado por Hansi Flick.El director técnico actual conquistó la cita mundialista en Brasil 2014 frente a Argentina (1-0), llegó a la final en la Eurocopa Austria-Suiza 2008 -perdió con España- y a las semifinales en 2012 y 2016.En segundo turno, Ucrania consiguió el billete para los cuartos de final de la Eurocopa, el primero que logra en su historia, tras imponerse a Suecia (2-1) en el tiempo añadido de la prórroga en un partido vibrante disputado en Hampden Park que cerró la ronda de octavos.13hs Suiza vs España, 16hs Bélgica vs Italia.13hs República Checa vs Dinamarca, 16hs Ucrania vs Inglaterra.