Liga Profesional: Se sorteó el fixture

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El Superclásico entre River y Boca se jugará en el Monumental en la decimocuarta fecha, el domingo 3 de octubre, según se informó ayer tras realizarse el sorteo del próximo torneo de la Liga Profesional de Fútbol 2021.

El campeonato, que arrancará el 16 de julio, será un certamen clásico en el cual los 26 equipos se enfrentarán todos contra todos, a una sola rueda, y se jugarán 25 fechas.

En la primera jornada del flamante torneo Boca visitará a Unión, mientras que River será local de Colón, Racing visitará a Vélez, San Lorenzo a Arsenal en Sarandí e Independiente recibirá a Argentinos Juniors.

El sorteo se efectuó con la presencia física y virtual de los dirigentes.

En el arranque del evento, Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional, agradeció a "clubes y dirigentes" del fútbol argentino "por el duro trabajo durante el torneo anterior, lo que permitió su desarrollo con muy bajo nivel de contagios" por coronavirus.

Por su parte, el vicepresidente primero Cristian Malaspina, informó que "habrá cinco fechas entre semana, considerando que tendremos muchos equipos en competencias internacionales, así que será un semestre cargado".

El campeonato está proyectado que finalice el domingo 12 de diciembre, mientras que el viernes 17 se jugará el Trofeo de Campeones entre el vencedor de ese torneo y Colón, actual campeón de la Copa Liga Profesional.

En el caso de que el nuevo ganador del título sea también el elenco de Santa Fe, su rival saldrá de un desempate entre equipos que sean subcampeones y, en ese caso, el que tendría un lugar ya asegurado es Racing.

El nuevo campeonato no tendrá descensos pero los puntos que se obtengan serán contemplados para calcular los promedios que definirán, a fines de 2022, qué equipos descienden a la Primera Nacional, aunque todavía no está definida la cantidad.

Para ese momento, serán 28 clubes los que participen de la Liga Profesional y los puntos a tener en cuenta abarcarán las temporadas 2019/20 (pre pandemia), la 2021 (actual) y la 2022, mientras que los puntos de la Copa Diego Maradona no serán tenidos en cuenta.

En cuanto a los clásicos, lo que tendrá de particular es que la localía se invertirá respecto del partido Interzonal y, por ejemplo, River-Boca será en el Monumental, Independiente-Racing se jugará en el Libertadores de América y Huracán-San Lorenzo tendrá como escenario el Tomás Ducó.

En tanto, Newell´s y Rosario Central se verán las caras en el Coloso Marcelo Bielsa, mientras que Lanús será local de Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a Estudiantes y Unión de Santa Fe será anfitrión de Colón, este en la última fecha.

Además el campeonato no se suspenderá en las fechas FIFA (habrá tres partidos de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022 en septiembre, tres partidos en octubre y dos en noviembre).



FECHA 1: Unión vs Boca, Ctral. Córdoba (S.E.) vs Banfield, Arsenal vs San Lorenzo, Newell's vs Talleres, Independiente vs Argentinos, Sarmiento vs Estudiantes, Aldosivi vs Patronato, Gimnasia L.P. vs Platense, Vélez vs Racing Club, Godoy Cruz (Mza.) vs Rosario Ctral., Huracán vs Def. Y Justicia, Lanús vs At. Tucumán, River Plate vs Colón