“Un alivio importante, necesitábamos ganar”

ya piensa en All Boys, y sabe que necesita seguir por este camino para crecer en lo futbolístico y trepar en la tabla.El domingo, le ganó 2-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza y cortó así su peor racha en la temporada 2021 de la Primera Nacional, donde llevaba cinco juegos sin triunfos con tres derrotas al hilo.La felicidad por Alberdi fue total. La ‘Crema’ le ganó a un duro rival, que venía invicto de visitante y es protagonista en esta zona B., aseguró, y ratificó:Al torneo le queda un largo camino por recorrer y es por eso que la respuesta futbolística, el resultado que tanto se buscaba conseguir (sumar de a tres) son señales muy positivas para lo que viene., señaló Luna.Con respecto a su posición, la de media punta, acompañando a Bieler y buscando desde sus intervenciones el juego con las asociaciones que puedan surgir el pibe que transita sus primeros pasos en la categoría apuntó:Por último, y en relación a la posibilidad de estar entre los 11 titulares, Luna confesó:El plantel profesional de Atlético de Rafaela trabaja con la cabeza puesta en su próximo compromiso: el domingo 4 de julio a las 15.30hs visitando a All Boys, por la fecha 15.Con respecto al equipo, aún quedan unos cuantos días de trabajo y se deberá esperar cuál es la idea que tiene en mente el cuerpo técnico, aunque a priori el 11 inicial no tendría demasiadas modificaciones en relación al que viene de ganarle a la Lepra mendocina.Luego de dicho compromiso la 'Crema' volverá a jugar de visitante, ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, y cerrará la primera rueda recibiendo a Brown de Adrogué.Ayer se completó la fecha 14 y en la zona B, el Deportivo Morón superó como visitante a Defensores de Belgrano por 2 a 0. En San Juan, San Martín y Gimnasia de Jujuy igualaron 2 a 2. Por la zona A, Estudiantes de Buenos Aires venció a Mitre en Santiago del Estero, empataron Atlanta y Alvarado sin goles. Al cierre de nuestra edición jugaban Almirante Brown vs Agropecuario (1-0) y Belgrano vs Temperley (0-0).Gimnasia (Mza.) 26, puntos; Tigre 25; Atlanta 25; San Martín (T) 23; Alte. Brown 20; Quilmes 19; Alvarado 18; Agropecuario 18; Estudiantes (RC) 17; Chacarita 16; Riestra 15; Belgrano 15; Mitre (SdE) 15; Estudiantes (BA) 13; Dep. Maipú 13; Temperley 13; Chicago 7.Güemes (SdE) 27, puntos; Independiente Rivadavia 22; Brown (A) 22; Barracas Central 21; Dep. Morón 21; Def. de Belgrano 20; Gimnasia (J) 20; Santamarina 19; Ferro 19; All Boys 18; San Telmo 18; Atlético de Rafaela 17; Almagro 17; Instituto 15; Tristán Suárez 14; San Martín (SJ) 14; Villa Dálmine 12; Brown (PM) 10.