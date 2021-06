La Ruta 13 espera el comienzo de las obras

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Por estos lares hablar de la pavimentación de la Ruta Provincial 13 es volver aproximadamente a finales de la década del 60 cuando a partir de ahí y a través de múltiples gestiones de presidentes comunales de turno e incluso de instituciones intermedias presentaban proyectos. Un caso concreto es el Rotary Club Humberto 1° nos decía Enrique Oggero exintegrante del Rotary, quien con sus 88 años recién cumplidos, recordaba el momento cuando en 1967 con muchas notas enviadas, acompañaron las gestiones de distintos presidentes comunales de Humberto 1°, incluso el deseo mismo de las comunidades de Virginia y Ataliva y así lograban la pavimentación deseada.

El lunes próximo pasado, el Gobernador de la Provincia Omar Perotti en Humberto 1° dio apertura a los sobres de las 9 empresas que se presentaron para repavimentar la Ruta Provincial 13- en un primer tramo de 35 km comprendidos desde Ataliva (unión con la Ruta Nacional 34), pasando por Humberto 1° y hasta llegar a Virginia (a la Ruta Provincial 69-s), con una inversión que supera los $ 1.100 millones. Una linda alegría poder pensar que no más allá de un año y medio (según dice la convocatoria oficial) podremos transitar de la mejor manera por esta cinta asfáltica provincial.

El acto se desarrolló en Sociedad Italo Argentina y el comienzo fue con la declaratoria de Huésped de Honor que entregó el Presidente de la Comuna de Humberto 1° Mauro Gilabert al Gobernador Omar Perotti. En sus palabras de bienvenida, Gilabert manifestó la importancia de la obra teniendo en cuenta que mucha producción de la zona transita la ruta, más allá de los viajeros que lo hacen yendo o viniendo desde el norte del país. Además hizo hincapié para que se revalúe el proyecto y que Humberto 1° sí pueda formar parte del “gasoducto del noroeste” que sería darle el corolario a la comunidad humbertina.

El senador Alcides Calvo destacó el hecho de este proyecto que se venía dilatando desde mucho tiempo se pueda concretar a corto plazo y la zona pueda contar con obras estratégicas que estaban pendientes.

Por su parte Omar Perotti destacó que esta repavimentación “es primera etapa de su puesta en condiciones de transitabilidad plena”. “Tenemos un compromiso fuerte con toda la región en lo que hace a su conectividad”. Ponemos en marcha aquí lo que es la ruta 13, en su primera etapa; continuaremos después con los tramos en el departamento San Cristóbal. El mandatario santafesino sostuvo que “esta obra se está haciendo, junto con tantas otras, en uno de los momentos más difíciles de la provincia, en plena pandemia. Y no es que no haya habido recursos, porque aquí lo que juega es la decisión política de hacer estas obras, de invertir en la región y en el norte de la provincia. Estamos decididos apoyar al que trabaja, al que produce y este es un buen comienzo”, afirmó el titular de la Casa Gris.

La repavimentación de la Ruta Provincial 13, que tiene un presupuesto oficial de $1.113.673.497,34 incluye en el proyecto, mejorar la seguridad vial, el reemplazo de luminarias existentes por el sistema tipo LED con la restauración de columnas en las principales intersecciones y travesías urbanas, como así también se realizará un importante trabajo de nivelado y perfilado de las banquinas. En todo el trayecto de 35 kilómetros se excavará a ambos lados de la calzada existente con el objetivo de permitir el ensanche necesario de las capas inferiores, para luego llevar adelante el reciclado con cemento del paquete existente en 8 metros de ancho y 35 centímetros de espesor. Para este trabajo se corregirá la curva granulométrica mediante la incorporación de agregado pétreo y suelo. El plazo de ejecución es de 18 meses.