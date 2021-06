La jornada más "helada" del año

El frío polar no da tregua y se sigue sintiendo duro, no sólo en el país, sino también en la provincia y en nuestra ciudad desde hace varios días, a tal punto que este martes 29 de junio, a tan sólo una semana de haber comenzado el invierno, fue la jornada más "fría" en lo que va del año. Según datos del siempre eficiente twitter Clima Rafaela, la mínima llegó a ser de -1,8ºC a las 7 de la mañana. De todos modos, este frío tan frío ya se empezó a percibir en horas de la madrugada, cuando el termómetro marcó 0,3º a las 3 AM, para luego empezar a elevarse de a poco con el correr de las horas. A las 9, la temperatura era de -0,7ºC, a las 10 marcaba 2,0º y a las 11, 5,2ºC, mientras que la máxima, con ayuda del sol, se registró durante la tarde, a las 16 con 13,1º. En tanto, de acuerdo a los datos que pudimos recabar en redes sociales, en el INTA Rafaela, durante la mañana de la jornada, se registró una mínima de 10,6º bajo cero, aunque en esa parte de la Rafaela, a la intemperie, la helada suele sentirse mucho más. Cabe consignar que el 24 de julio de 2013, en coincidencia con lo de ayer, con 10º bajo cero se había registrado la temperatura más baja de ese año a las 6:42 de la mañana en el INTA Rafaela, medida a la intemperie, mientras al abrigo fue -5,7, en tanto que el récord de 1944 fue de 12,9 grados bajo cero.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido este lunes un nuevo alerta por bajas temperaturas para buena parte del país (a excepción de la Patagonia), lo cual incluía a la provincia de Santa Fe.Y desde el SMN advierten que, al menos hasta este miércoles, “se espera que las temperaturas mínimas estén entre -5 °C y 5 °C, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre 7 °C y 16 °C”. En ese sentido, agregan que “por efecto del viento, podrán registrarse durante este periodo sensaciones térmicas inferiores a las temperaturas previstas”. En tanto, mañana se presentaría con nubosidad variable y mejoramientos temporales, y no se descarta la posibilidad de bancos de niebla o neblinas, con vientos leves a moderados del sector nor/noreste (5° de mínima y 16° de máxima). Por último, el viernes se presentaría con cielo parcialmente nublado; vientos del noreste rotando al sur; 6° de mínima y 19° de máxima. Igualmente, los especialistas estimaron que el pronóstico del invierno será seco en esta región -centro de Santa Fe- y que pese a los deseos de mucha gente, la chances de que caiga nieve o aguanieve en la zona, con estas condiciones, son muy bajas.



RECORD DE DEMANDA

DE ENERGIA

El consumo eléctrico en la provincia de Santa Fe marcó este lunes un nuevo récord para una temporada de invierno al alcanzar los 41.524 MWh, según los números relevados por el Centro de Control Operativo de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Así, se superó el récord previo de demanda de energía para un invierno, que fue de 38.586 MWh el 25 de julio de 2018. El Sistema Argentino de Distribución también registró valores de abastecimiento históricos, anotando 508.816 MWh de energía y 25.913 MW de potencia. La potencia es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Por su parte, la energía es igual a la potencia requerida multiplicada por el tiempo y se mide en vatios por hora. La EPE recuerda las vías de comunicación en las áreas técnicas Santa Fe y Rosario, para dejar reclamos técnicos: 0800 777 4444, mensajes de texto al 22215, luz espacio y el número de usuario, a través de la página web www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual, en la cuenta oficial de Facebook o través de mensaje de Whatsapp al (342) 510-1000.



USO EFICIENTE

La EPE recordó la importancia del aporte de los usuarios en la eficiente utilización de los recursos energéticos, por lo que sugiere algunas prácticas a tener en cuenta, en este contexto de bajas temperaturas. Las sugerencias, son:

* Las estufas a cuarzo requieren mayor demanda de energía para calefaccionar ambientes. Es importante evitar la simultaneidad de aparatos para no sobrecargar las instalaciones internas.

* Usar los equipos de aire acondicionado en modo calefacción a 21°.

* Reducir consumos ociosos de electricidad.