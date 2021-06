Funcionará una carpa de hisopados para asintomáticos

A partir de este miércoles 30 de junio, la Municipalidad de Rafaela y el Ministerio de Salud de la Provincia llevarán a cabo una nueva acción que consiste en la disposición de una carpa en la Plaza 25 de Mayo (bulevar Lehmann) para brindar a la ciudadanía la posibilidad de ser hisopada sin presentar síntomas compatibles con COVID-19. “Creemos que es una acción más que suma a este momento de pandemia. Poder adelantarnos y detectar tempranamente es una herramienta muy valiosa y estamos en condiciones de prestar este servicio. Es una acción más que se suma a lo que ya tradicionalmente se hace en la carpa de hisopado que se encuentra frente al Hospital y en los Centros de Salud de los diferentes barrios”; contó la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe. Es importante aclarar que este servicio no reemplaza al llamado que se hace al 107 para denunciar uno o más síntomas.Por su parte, el subsecretario de Salud, Martín Racca, explicó: “El objetivo de este trabajo es aprovechar la capacidad instalada que tiene el Hospital y el recurso humano capacitado. Por eso, aprovechamos esta capacidad para aumentar los testeos. Es por ello que se harán PCR en pacientes que no tengan ningún síntoma”; sumó.Además, Martín Racca recalcó que “el sistema que se viene utilizando hace más de un año continúa vigente; es decir, que la persona que tiene un síntoma debe llamar al 107, se queda en aislamiento, en su casa y no debe venir aquí”.¿QUIENES PUEDEN ACERCARSE?- Aquellos viajeros que regresan del exterior, quienes deben cumplir 10 días de aislamiento, y el día 7 deben hacerse un PCR.- Personas que califican como contactos estrechos, que deben cumplir un aislamiento pero que entre el día 5 al 7, se pueden sacar la duda haciendo un PCR si se mantienen asintomáticos. En este caso, si se recibe un resultado negativo, igualmente no se debe interrumpir el aislamiento.- Cualquier persona que tenga dudas y quiera hacerse un hisopado.HORARIOSLa carpa funcionará de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas. No se requiere de ninguna inscripción, y se darán 50 turnos por día. Cabe aclarar que está orientado para mayores de 18 años, y las personas que se acerquen deben hacerlo con su DNI. Se le confeccionará a la persona una ficha epidemiológica, y luego ingresará a una casilla (Punto Sano) donde se le hará el hisopado. Las muestras se procesarán en el laboratorio del Hospital "Doctor Jaime Ferré", y el resultado se va a estar informando por teléfono en el transcurso de las 48 horas posteriores.