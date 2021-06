Hay otros 1.400 nuevos varados en el exterior

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Un total de 1.400 viajeros se sumó en las últimas horas a los argentinos varados en el exterior debido a las restricciones en los vuelos dispuestas a raíz de la pandemia de coronavirus, y en total se estima que ya son más de 40 mil las personas en esa condición fuera del país.

El Gobierno dispuso un ingreso limitado de personas provenientes del exterior, por lo menos hasta el 9 de julio próximo, lo que generó una especie de embudo, ya que solo unas 600 podrán hacerlo por día. Esa es la cantidad de personas que se calcula entrarían en tres vuelos diarios a la Argentina, aunque podría haber más si son aviones que no parten llenos desde las ciudades de origen.

En la madrugada del lunes se conoció que decenas de pasajeros argentinos estaban en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, porque no habían podido abordar un avión que arribaría a la Argentina solo 20 minutos después de que entrara en vigencia la nueva norma.

El Gobierno, finalmente, autorizó el regreso por "razones humanitarias". De hecho, los actores Nicolás Vázquez y Gimena Accardi tuvieron que volver a la Argentina en un avión privado por gestiones que hizo el hermano del productor y empresario Adrián Suar, ya que su vuelo fuer reprogramado ante esta situación.

Aerolíneas Argentinas publicó el domingo por la noche en su página web su nuevo cronograma de vuelos, luego de cancelar 59 de los 90 vuelos que tenía programados hasta el 11 de julio.

Hay vuelos cancelados a Miami, Santiago de Chile, Asunción, y Madrid, entre otros destinos internacionales.

En tanto, Latam la compañía solo recibió la aprobación para el vuelo Buenos Aires Lima -con fecha del 1º de julio- y con una limitación de 150 pasajeros.

Por eso, la empresa se vio obligada a cancelar el resto del itinerario entre Buenos Aires y Lima desde el 1 hasta el 12 de julio inclusive. Desde la empresa detallaron que aún esperan información sobre el itinerario de Brasil y Chile.

En tanto, la alemana Lufthansa tiene vuelos aprobados para el 30 de junio y el 7 de julio con salida de Frankfurt y llegada a Ezeiza. Y para el 3 y 10 de julio con salida de Ezeiza y llegada a Frankfurt, pero la empresa preveía dos vuelos semanales.

La directora de Migraciones, Florencia Carignano, ratificó este martes que "no van a haber vuelos de repatriación" para pasajeros argentinos que estén en el exterior, a la vez que confirmó que al menos 40 mil personas se encuentran fuera del país por turismo.

"No van a haber vuelos de repatriación como en marzo porque la situación ha cambiado muchísimo. Hace un año y medio que estamos en pandemia y la gente cuando se va, firma una declaración jurada asumiendo las consecuencias económicas sanitarias y legales para salir en pandemia donde asume que el Estado puede decidir reducción de vuelos y donde da el ´okey´ para que a su regreso el Estado ponga sus condiciones; todo esto lo firmaron todas las personas que se fueron", aseveró.