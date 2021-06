Carignano ratificó que "no van a haber vuelos de repatriación" para argentinos que estén en el exterior

Buenos Aires, NA - La Directora de Migraciones, Florencia Carignano, ratificó hoy que "no van a haber vuelos de repatriación" de pasajeros argentinos que estén en el exterior, a la vez que indicó que al menos 40 mil personas se encuentran fuera del país por turismo.

"No van a haber vuelos de repatriación como en marzo porque la situación ha cambiado muchísimo. Hace un año y medio que estamos en pandemia y la gente cuando se va firma una declaración jurada asumiendo las consecuencias económicas sanitarias y legales para salir en pandemia donde asume que el estado puede decidir reducción de vuelos y donde da el ok para que a su regreso el estado ponga sus condiciones todo esto lo firmaron todas las personas que se fueron", aseveró.

En diálogo con Ruleta Rusa, programa que conduce Nancy Pazos por la Rock and Pop dijo además: "No estamos en contra de que la gente salga, decimos que no es recomendable en este contexto porque Argentina está vacunando porque acá no está todavía la variante Delta y puede llegar a complicar mucho todo. El problema es que las personas que regresan no cumplen con el aislamiento".

"No les estamos diciendo que no van a volver, les estamos diciendo que quizás deban esperar un poco más", expresó, mientras que también dijo: "Tenemos declaración jurada de la persona que dice que se va por motivos turísticos del país. En los últimos 120 días ha salido y no ha regresado el 43% que declaró haberse ido por Turismo, puede ser menos o pueden ser más".

"Este 43 % nos hace pensar que habría 40 mil personas de Turismo de las cuales la mayoría esta en Estados Unidos, en segundo lugar esta Europa y el tercero Uruguay donde sabemos que se recibe mucha gente", subrayó.

Luego explicó: "La primera es que va a haber un cupo de 600 personas, la segunda medida es que del primero de julio hasta el 31 de agosto las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen que decidir dónde van a realizar el aislamiento sus ciudadanos. Estamos esperando que nos diga cada una de las provincias qué medidas va a tomar para hacer el cumplimiento efectivo de la cuarentena".

Al ser consultada acerca de por qué el Gobierno no es más drástico con este tema, respondió: "Es un país Federal, nosotros podemos ser todo lo drástico que somos, de hecho somos demasiado drásticos por poner un cupo de 600 personas".

"La Provincia de Buenos Aires está viendo el tema de los hoteles, si bien es una de las primeras en la lista no es donde llega mayor cantidad de gente del exterior. Los principales lugares donde llegan son CABA, Córdoba y Mendoza. La Ciudad de Buenos Aires ha dicho que no está de acuerdo en poner hoteles y necesitamos que digan cómo van a hacer con los ciudadanos cuando regresen", remarcó.

Por otro lado, dijo: "Me gustaría que a los que nuclean a las aerolíneas que salieron a decir que éramos el único país en el mundo que se tomaba esta medida, hacerles llegar lo que pasa en Australia, hizo lo mismo que Israel que cerró fronteras o como Francia. No veo que a (Emmanuel) Macron le hayan dicho que es el ´modelo Venezuela´. Son cosas que la oposición, como no sabe qué decir o que hacer o proponer algo positivo ante esta realidad, empiezan a decir barbaridades".

También habló de la salida del país de Mauricio Macri: "Lo del contacto estrecho lo consulte con el Ministerio de Salud y el médico le tiene que haber dicho o la persona declarado que es un contacto estrecho".

"La responsabilidad es de cada uno de quedarse aislado, pero es muy relativo lo del contacto estrecho porque por ahí estaba en un mismo lugar a un metro. Él no tiene ninguna prohibición de salida del país, no puedo no dejarlo salir".