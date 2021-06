Presentarán más de 80 carreras de educación superior en cuatro días

Una nueva edición de la ExpoCarreras de Rafaela comenzó ayer, por segundo año consecutivo en formato virtual, para que las universidades e institutos terciarios de esta ciudad presenten su amplia oferta educativa, que consiste en más de 80 carreras, a los estudiantes del último año del nivel secundario y también a quienes con más edad se deciden a buscar un título de grado. El intendente Luis Castellano, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, y el presidente del Consejo Universitario de Rafaela (CUR) y a la vez director Ejecutivo del ITEC, Ignacio López, encabezaron la apertura desde la sede municipal, ante un importante número de alumnos y alumnas de quinto o sexto año de escuelas de enseñanza media no solo de la ciudad sino de toda la región y representantes de las distintas casas de estudios superiores.

Actualmente más de siete mil estudiantes cursan carreras de nivel superior en Rafaela, con una creciente participación de jóvenes de una amplia región.

"Vamos a tener una semana ardua de trabajo donde cada casa de estudio va a poder hacer su presentación de manera virtual, al igual que el año pasado. Estábamos acostumbrados en el 2019 a hacer la Exposición de manera presencial en el Complejo Cultural Viejo Mercado. Y, aunque extrañamos el poder ver a los alumnos y tener un intercambio entre los docentes, estudiantes y casas de estudios, tenemos que respetar las restricciones vigentes por la pandemia" planteó Andereggen al dar la bienvenida y presentar el video de apertura.

Por su parte, López explicó que para esta Edición se utilizará "la plataforma Zoom para las videoconferencias, que se extenderán desde este martes hasta el viernes para que los alumnos se conecten y escuchen las ofertas que han preparado cada Universidad e Instituto, además de interactuar y hacer consultas". En este sentido, el titular del CUR subrayó que "docentes y coordinadores han trabajado para armar propuestas específicas para presentar su oferta académica y también para poder dialogar con aquellos alumnos que están terminando los últimos años de la escuela secundaria y tienen interés de continuar con estudios superiores en nuestra ciudad".

Del acto inaugural de la ExpoCarreras 2021 participaron las autoridades y referentes del resto de las casas de altos estudios que conforman el CUR: la directora del Instituto del Profesorado Nº 2 “Joaquín V. González”, Laura Culzoni; el decano del Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), Edgardo Allochis; el decano de la Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Oscar David; el rector de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Rubén Ascúa; el representante de la Extensión Áulica en Rafaela de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), Daniel Henzenn; y el secretario Académico de la Sede Rafaela de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Germán Bürcher.



PROGRAMA DE

EXPOSICIONES

El cronograma de presentación comenzará esta tarde desde las 17:30 con la presentación de la UCSF, seguida a las 19 por la del ITEC. En tanto que mañana a partir de las 17.30 será el turno de la UNRaf, y a las 19 se desarrollará la muestra virtual de carreras de la UCES. El jueves a las 17.30 se presentará la UTN y a las 19 la UCSE mientras que el viernes desde las 17.30 cerrará la edición el equipo del ISP N°2.

Las inscripciones a cada una de las conferencias se hacen por formulario web que están en las redes sociales de cada una de las casas de estudio, precisó López a la vez que recordó que "en la Web Municipal y a su vez en la pestaña Educación, se encuentra una aplicación donde los interesados podrán explorar la oferta educativa organizada por ejes temáticos". En tal sentido, detalló que "a través del ingreso a la app, que además se puede descargar a los dispositivos móviles, los estudiantes pueden conocer qué casa de estudio ofrece la carrera que se busca",

Al retomar nuevamente la palabra, Andereggen destacó que "la ExpoCarreras es una oportunidad de encontrarnos y compartir las vivencias de las y los futuros ingresantes, de todas las edades, no sólo jóvenes que terminaron el secundario, sino adultos que quizás lo dejaron como una materia pendiente por la formación de una familia o la necesidad del trabajo y ahora tienen la oportunidad de hacerlo, de mejorar su empleabilidad e ir hacia una vocación".



CIUDAD UNIVERSITARIA

Encargado esta vez de cerrar el acto inaugural, el intendente Castellano resaltó que "uno de los pilares de nuestro programa de gobierno es la Educación y, en este caso, la Universitaria que, desde el año pasado, nos ha puesto ante el desafío de lo digital". No obstante, destacó que "el ejemplo que dieron todas las casas de estudio en la anterior ExpoCarreras mostrando, con calidad humana y vocación de servicio, folletos y banners con las características de cada una de las propuestas y con una enorme cantidad de jóvenes de las escuelas secundarias preguntando, puso de manifiesto la riqueza que tenemos como Rafaela Universitaria".

"Vale la pena destacar la potencialidad y crecimiento de esa idea, porque tenemos más de 80 carreras de las cuales 10 son digitales. A ello, le incorporamos la reciente Tecnicatura Superior en Enfermería, que será una de tantas opciones académicas que nos va a dejar la pospandemia. Entendemos que todo lo relacionado con la capacitación en salud las especialidades médicas serán objeto de futuras carreras" sostuvo el Intendente.

Finalmente, Castellano afirmó que continuará la coordinación de los "estados local, provincial y nacional en pos de la educación superior" y en este punto destacó la inversión de más de 300 millones de pesos que efectúa la UNRaf para construir su Campus a partir de la gestión del gobernador, Omar Perotti. "Ojalá que el año próximo logremos que el cursado sea presencial porque la interacción es clave para que nuestra ciudad muestre ese clima que supo tener antes de la pandemia", concluyó.