Llega la 6° Edición del Social Media Day

El próximo miércoles 30 de junio, de 17 h a 20:30 h, se realizará la 6° Edición del Social Media Day por el Día Mundial de las Redes Sociales. En esta oportunidad, el eje temático será “Content Marketing y Negocios Digitales”.En el encuentro que se llevará a cabo de manera online, destacados oradores del ámbito digital expondrán sobre temas relacionados a redes sociales como videos cortos e influencers, marketing digital, branded content, content marketing, customer service, video marketing, YouTube y social ecommerce, entre otros.Entre los oradores se encuentra Guadalupe Fuertes, Directora de Jolie, quien compartirá "Las tres tendencias de la comunicación digital earned". “A partir de mi experiencia en consultoría, me atrevo a afirmar que nuestra profesión es tan dinámica como desafiante, gracias al constante avance de la tecnología. La comunicación nos desafía día a día, con nuevos formatos y canales, por lo que mi aporte a este encuentro tiene que ver con la mirada de la comunicación en redes sociales, pero a través de los distintos referentes. El bloque invita no solo a compartir las tendencias en las distintas plataformas, sino también, a animarnos a mirar y debatir sobre lo que se viene”, expresó Fuertes.Por su parte, Arturo Martínez, Gerente General para Latinoamérica Hispanohablante de Kwai, quien presentará "Aplicaciones de videos cortos: el desafío de entretener en menos de un minuto", explicó: “La posibilidad de brindar momentos de felicidad en el día a día de los usuarios es lo que nos impulsa y moviliza en Kwai. Las apps de videos cortos llegaron para funcionar como espacios de entretenimiento en los que los usuarios pueden pausar la rutina y disfrutar de contenido divertido e interactivo. Los desafíos son varios: tenemos la responsabilidad de generar espacios que inspiren y fomentar la construcción de comunidades inclusivas para que todos se sientan identificados y representados. Cómo mantener a los usuarios contentos y motivados es lo que inspira este espacio de conversación”.A su vez, puntualizó: “Una vez finalizada la charla, el público tendrá una visión integral del funcionamiento y propuesta de valor de este tipo de aplicaciones, que crecen a diario en cantidad de usuarios y son tendencia en el ecosistema digital. Comprenderán los desafíos que conlleva entretener al público, fomentar la creación de contenido diverso y original, y construir un espacio inclusivo que abrace todos los estilos de vida e invite a participar a personas diversas, enalteciendo aquello que los hace únicos”.Además, este año el Social Media Day contará con dos espacios de diálogo e intercambio. Uno de ellos será entre Fernando Vega, Manager para América Latina en Comscore, y Tomás Balmaceda, doctor en Filosofía y quienes hablarán sobre Influencers: entre la intuición y las métricas.Acerca de este espacio Vega señaló que junto a Balmaceda decidieron dialogar sobre “Las estrategias y particularidades de la economía de la influencia, sabiendo que en la industria nos interesa saber si son 'fiables' este tipo de estrategias para generar contenido, pero sobre todo, platicar respecto a los datos que son importantes analizar en los perfiles y publicaciones de los influenciadores”.El segundo espacio de diálogo contará con la presencia de Ezequiel Jones, Director de Media Latam de Unilever, y Gustavo Buchbinder, CEO de W-Hub, quienes debatirán sobre el "Presente y futuro del marketing digital: diálogo sobre los principales desafíos". Con respecto a ello, Buchbinder detalló: “Nosotros estamos en una industria que cambia, crece y se modifica todo el tiempo. Poder charlar sobre estos cambios y el futuro es clave. Cuando los anunciantes o el ecosistema digital están permanentemente pensando dónde estar y cómo, no sólo hoy sino más adelante, creemos que es importante poder conversar sobre esto”.El Social Media Day contará con un panel de medios que estará integrado por destacados profesionales del área, entre ellos, Julieta Nadin, Subgerente de Marketing Comercial - Los Andes; Pablo Salvatori, Digital Strategy Manager de Clarín; Roberto Iglesias, Gerente Comercial de Perfil y Pablo Olivera, Jefe de Brand Studio y Programática de La Voz; quienes intercambiarán miradas sobre la actualidad de los medios y el rol de los branded content.Por último, también participarán importantes especialistas quienes darán las siguientes charlas:- Sofía Rojo, Account Strategist en Google quien expondrá sobre Cómo desarrollar el canal y contenido de su marca en YouTube.- Sofia Schoo Lastra, Licenciada en Comunicación Social y profesora del Social Media Day con su charla La importancia del videomarketing en la estrategia de contenido.- Victoria Blazevic, Brand & Communications Manager de Tiendanube, que hablará sobre Contenido para impactar, contenido para vender.- Cecilia Hugony, Fundadora de RealCX que se referirá al Content Marketing y Customer Service: ¿De quien es el ring?El evento es pago y para aquellos que quieran inscribirse pueden hacerlo ingresando al siguiente link: https://smday.com.ar/ediciononline/sextaediciononline/