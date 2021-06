Acusan de plagio al nuevo programa de José María Listorti

El pasado miércoles 23 de junio, José María Listorti debutó por la pantalla de Canal Nueve con "Súper, súper". A tan solo días de su estreno, Eduardo Metzger, creador de “Clink! Caja”, ciclo que conducía Berugo Carámbula en la misma señal, acusó a la productora del nuevo programa de plagio, alegando que La Flia copió su formato."Sorprendido porque a raíz de un llamado de LaFlia y luego de varias conversaciones con ellos para volver a realizar mi programa ‘Clink! Caja’ para Canal 9 no pudimos seguir adelante porque, según ellos, no cerraba comercialmente. En consecuencia harían otro distinto", escribió Metzger en su cuenta de Twitter.De esta manera, Metzger aseguró que llevará a la productora de Marcelo Tinelli a la Justicia: "Esta situación, aparte de lo que afecta a un producto de mi creación, determina la decisión de defender los derechos que tengo sobre el formato. 'Clink! Caja': un programa creado y producido por mí en 1996 conducido por Berugo Carámbula. Tuvo como antecedente en 1987 otro programa de mi creación y producción que fue ‘Sume y Lleve’ conducido por Emilio Disi y Dorys Del Valle. Ambos emitidos en Canal 9".A su vez, en diálogo con Primicias Ya, el creador de "Clink! Caja" se explayó: "En el mes de febrero me llamó el Chato Prada, que me dice que tenía intención de hacer un programa de entretenimiento, y me pidió si podía cederle el título ‘Clink! Caja’ porque el canal le informó que era mío y en consecuencia que hablara conmigo. Yo le respondí que no cedía un título porque la idea implicaba también un contenido, y además porque yo estaba en tratativas de hacerlo nuevamente acá y en el exterior. Por tal motivo, él me pidió tener una reunión”.En esta misma línea, Metzger agregó: "Se hizo la nueva reunión en Canal 9 para que conozca a Listorti y a quien produciría el programa Jesús Visozo. Ahí hablamos de los juegos, como era el formato, y me pidieron la descripción de mis juegos y ellos a su vez me mandarían sus ideas. En esa misma reunión me hicieron ver que el canal ponía muchas limitaciones económicas, pero quedaron en hablar con el sector comercial del canal para ver cómo se podía hacer".Pese a ello, Metzger señaló que Prada le explicó que decidieron no hacer "Clink! Caja" por "el tema comercial, pero que me quedara tranquilo porque el programa que iban a hacer no tenía nada que ver con 'Clink! Caja'". Por consiguiente, el creador esperó a que saliera el ciclo al aire y ahí notó las similitudes con su formato: "Vi los tres programas del arranque de la semana y vi la copia de juegos ideados por mí, disfrazados un poco, pero esencialmente los mismos"."Súper Súper" se trata de un programa de entretenimientos, en el cual en cada emisión dos equipos se enfrentan sorteando distintos desafíos, poniendo a prueba su velocidad, astucia e inteligencia. Los ganadores de cada emisión se llevan una orden de compra por 25 mil pesos. La dinámica del proyecto propone que los concursantes jueguen en cada desafío con el propósito de ir sumando tiempo. La meta final es gastarlo llenando el changuito con los productos de las góndolas. El equipo que obtenga la compra más costosa, gana el juego y se la lleva a su casa.Sin embargo, por el momento, La Flia no realizó declaraciones públicas al respecto.