Schwartzman vencía cuando se suspendió

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El porteño Diego Schwartzman, ubicado en el puesto 11 del ranking mundial, se imponía ayer sobre el francés Benoit Paire (46) en su debut en Wimbledon, pero el partido fue postergado por falta de luz, mientras que el rosarino Facundo Bagnis (91) y el azuleño Federico Delbonis (48) fueron eliminados.Schwartzman, noveno preclasificado, ganaba con parciales de 6-3 y 6-4 ante Paire cuando el cotejo fue suspendido y pospuesto para hoy en el tercer Grand Slam de la temporada, disputado en Londres.El porteño de 29 años no jugó ningún torneo previo en césped, pero por su ránking y actualidad es una de las máximas esperanzas albicelestes, pese a que nunca superó la tercera rueda en un certamen que históricamente le fue adverso a los argentinos.Bagnis, en tanto, fue superado por el serbio Miomir Kecmanovic (47) por 6-4, 3-6, 6-3 y 7-6, en su cuarta presencia en la competencia en la que aún no cosechó ninguna victoria.La misma suerte corrió Delbonis, que cayó contra el ruso Andrey Rublev (7), uno de los favoritos del torneo, por 4-6, 6-4, 6-1 y 6-2, en un duelo donde presentó serias falencias en el saque y cometió siete dobles faltas.Por su parte, Nadia Podoroska (39) tendrá su estreno absoluto hoy en el All England Club cuando se mida con la estadounidense Ann Li (68), después de ganar la última semana los dos primeros partidos de su carrera sobre césped en el torneo alemán de Bad Homburg.Los otros cuatro argentinos de la edición 2021 en Londres también jugarán este martes: el bahiense Guido Pella (59) ante el italiano Matteo Berrettini (9); el cordobés Juan Ignacio Londero (128) contra el italiano Gianluca Mager (78); el rosarino Federico Coria (89) frente al colombiano Daniel Elahí Galán (112) y el santiagueño Marco Trungelliti (206) -quien a los 31 años superó por primera vez la clasificación previa- ante al francés Benjamin Bonzi (118).