Dolor en el boxeo por la muerte de Sergio Palma

Fue uno de los grandes campeones mundiales que dio a lo largo de su historia el boxeo argentino.

Ganador de mil batallas, Sergio Víctor Palma no pudo salir airoso de la última, que afrontó en clara inferioridad.

El chaqueño, nacido en la localidad de La Tigra el 1° de enero de 1956, en el año 2004 sufrió un accidente cardiovascular y desde tiempo padecía del mal de Parkinson.

Con esas comorbilidades, Palma fue diagnosticado con coronavirus y no logró superar a su adversario más difícil, ante el que ayer se terminó inclinando.

Lo hizo con la misma dignidad que cayó en sus escasas cinco derrotas sobre un cuadrilátero, luego de 62 peleas y un título mundial, que consiguió por la vía rápida el 9 de agosto en el Coliseo de Spokane, en los Estados Unidos.

Ese atardecer en Argentina, el entonces monarca de los súper gallos, el local Leo Randolph se vio desbordado por un retador que desde la primera campana salió decidido a liquidar el pleito.

Palma ejerció un dominio abrumador y necesitó apenas cinco rounds para noquear al norteamericano, que solo pudo aferrarse por un instante a las cuerdas, antes de caer por toda la cuenta frente a un rival demoledor.

Su debut en el profesionalismo se concretó el 15 de enero de 1976 -con veinte años recién cumplidos- en Pergamino, con una victoria por puntos frente a Ricardo Gómez, en tanto que su último combate lo disputó el 10 de agosto de 1990, triunfando por decisión ante Juan Domingo Nogueira, en General Arenales.

De esos más de 14 años de trayectoria, estuvo inactivo poco menos de cinco, antes de regresar a los cuadriláteros en 1989, para realizar sus dos últimas presentaciones.

Antes de consagrarse en la Asociación Mundial de Boxes, fue campeón argentino tras vencer en las tarjetas al también aspirante Arnoldo Agüero, en pelea disputada el 15 de octubre de 1977, por la coronada vacante, en el mítico estadio Luna Park de Buenos Aires.

Certificando su vertiginoso ascenso, el 19 de mayo de 1978 y luego de haber revalidado su cinturón en la revancha con Agüero por decisión técnica, en Mar del Plata, venció por puntos a Hugo Melgarejo, en San Carlos de Bariloche y de esa manera se quedó con el título sudamericano.

Luego de 23 victorias consecutivas, en su primera experiencia fuera de nuestras fronteras, cayó por decisión unánime ante el colombiano Ricardo Cardona, en combate llevado a cabo el 15 de diciembre de 1979 en Barranquilla.

Sin embargo, ocho meses después y con apenas dos peleas intermedias en la Argentina, tuvo su chance mundialista y la aprovechó al máximo con una categórica definición frente al moreno Randolph.

Defendió el título de manera exitosa en cinco oportunidades, frente a Ulises Morales, Leonardo Cruz, Ricardo Cardona, Vichit Muangroi it y Jorge Luján (las cuatro primeras en el Luna Park y la última en el estadio Córdoba -actual Mario Kempes-), resignándolo en la sexta ante el dominicano Leonardo Cruz, en el Convention Center de Miami.

Sergio Víctor Palma falleció ayer, en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde se encontraba internado con coronavirus.



UN RECUERDO

El 3 de abril de 1996, con mi amigo Sergio Caccia viajamos a Córdoba para asistir a una exhibición boxística muy particular.

Luego de arribar a la capital de la provincia mediterránea, junto a mi hermano Erwin (fallecido) nos trasladamos al aeropuerto de Pajas Blancas, para aguardar la llegada de Diego Armando Maradona.

Mientras esperábamos en uno de los salones de la terminal aérea, estuvimos con Santos "Benigno" Laciar, el ex campeón mundial de boxeo, que para festejar durante esa jornada los quince años de su coronación -frente al sudafricano Peter Mathebula en Soweto- había invitado al "10".

"Falucho" y el Diego, esa noche se subieron al ring montado en el estadio de General Paz Juniors, vestidos de boxeadores. Laciar, con un pantalón celeste y blanco, como el que lució en todos sus combates representando a la Argentina y Maradona, con los colores azul y amarillo de Boca Juniors.

Los dos, con botitas y cabezales, ofrecieron tres rounds en los que fueron más los amagues que los golpes efectivos, como no podía ser de otra manera, por una lógica falta de equivalencias técnicas en esa disciplina.

Tampoco la hubo en el pesaje, donde la báscula acusó 75,300 kg. cuando se subió Diego y 61,450 kg. cuando lo hizo Santos.

El tercer hombre sobre el ring fue Miguel Torres del Sel, por entonces integrante del trío Midachi, que también aportó al show y fue blanco de los guantazos de ambos contendientes.

Esa noche, tuve oportunidad de entrevistas a varias figuras destacadas, como el futbolista José Daniel Valencia (campeón mundial con el seleccionado en Argentina 1978) y los boxeadores Gustavo Ballas y Sergio Víctor Palma (foto que ilustra la nota y cuya autoría pertenece a Sergio Caccia).