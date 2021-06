Goleada para terminar primero

La Selección argentina no dio espacios para las dudas y con un Lionel Messi preponderante goleó anoche a Bolivia por 4 a 1, para terminar primero del grupo A de la Copa América, en un partido que se disputó en Goiania. El equipo argentino comenzó ganando con un gol de Alejandro "Papu" Gómez, a los 5 minutos, y luego aumentó Messi en dos ocasiones, a los 32 de penal y a los 41 con una espectacular definición de emboquillada sobre el arquero Carlos Lampe. En el complemento Bolivia descontó mediante un tanto de Erwin Saavedra, a los 15, pero la albiceleste cerró el tanteador con un tanto de Lautaro Martínez, a los 19.Con este resultado Argentina acumuló 10 puntos y terminó primero del grupo, mientras que detrás se encolumnaron Uruguay con 7, Paraguay con 6, Chile con 5 y Bolivia cerró sin sumar unidades. Ahora el equipo de Scaloni se cruzará en los cuartos de final con Ecuador, que dirige Gustavo Alfaro, el próximo sábado desde las 22:00 también en Goiania.El equipo de Scaloni hizo un muy buen primer tiempo.En el gol inicial hubo 13 toques, que terminaron en la profundización de Correa, el pase en “cuchara” de Messi y la definición implacable de Gómez: 1-0.A los 30′, la Albiceleste consiguió acelerar y la acción derivó en penal: Messi profundizó a la izquierda para el Papu, quien pisó el área y se ganó la falta con una gambeta. La Pulga, con un remate cruzado, firmó el 2-0..Cada vez que se encendió, Argentina lastimó.Agüero, errático, se colocó en el rol de enlace y habilitó a un Messi en función de 9 cerca del cierre de la etapa. El astro aceleró y, aprovechando el pique del balón, dibujó un globo que superó a Lampe y amplió la ventaja.En el segundo tiempo hubo varios cambios, con el ingreso de jugadores que podrían ser titulares el sábado como Lo Celso y Lautaro Martinez. Este último pudo aprovechar un rebote para convertir, luego del descuento boliviano por Saavedra.El otro dato de la noche fue que Lionel Messi superó a Javier Mascherano como el jugador con más presencias con la camiseta albiceleste (148), tras alcanzarlo en el duelo frente a Paraguay en la tercera jornada.Esta fue la síntesis: Estadio: Arena Pantanal (Cuiabá). Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).Carlos Lampe; Erwin Saavedra (Moisés Villarruel), Luis Haquin, Adrián Jusino, Roberto Fernández (José Sagredo); Boris Céspedes (Diego Wayar), Ramiro Vaca, Leonel Justiniano, Diego Bejarano, Jeyson Chura (Rodrigo Ramallo); y Gilbert Álvarez (Henry Vaca). DT: César Farías.Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Exequiel Palacios (Nicolás Domínguez), Guido Rodríguez (Leandro Paredes); Ángel Correa (Giovani Lo Celso), Lionel Messi, Alejandro Gómez (Julián Alvarez); y Sergio Agüero (Lautaro Martínez). DT: Lionel Scaloni.Primer tiempo: a los 6' gol de A. Gómez (A), 32' -p- y 41' goles de Messi (A).Segundo tiempo: a los 15' gol de Saavedra (B) y 20' gol de Lautaro Martínez (A).URUGUAY SEGUNDOCon gol de Edinson Cavani, de penal a los 21' del período inicial, Uruguay le ganó por 1 a 0 a Paraguay (que sufrió la lesión de Almirón) en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro y terminó segundo en la zona con 7 puntos.De tal modo, los cruces de cuartos de final serán: Argentina vs. Ecuador; Brasil vs. Chile; Uruguay vs. Colombia y Perú vs. Paraguay.