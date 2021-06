A la final en Sudáfrica

Nuevamente en una cancha pesada, más que en el anterior encuentro, y bajo la lluvia, Los Pumitas dieron todo y este lunes se llevaron la anhelada victoria ante Los Teritos uruguayos por 35 a 12 para clasificarse a la final del International Series U20, que se disputa en Stellembosch, Sudáfrica. El rafaelino Pedro Rubiolo fue titular (al igual que en los dos partidos anteriores) en el equipo nacional, mientras que también lo hizo esta vez el esperancino Mateo Nuñez Misere. Además, viniendo desde el banco el santafesino Bautista Grenón apoyó nuevamente un try en la segunda mitad, determinando un aporte fundamental de los forwards de la USR en la escuadra de José Pellicena.El seleccionado juvenil arrancó en desventaja por el try de Santiago Álvarez. Pero a los pocos minutos, el capitán Jerónimo Gomez Vara apuntaló al equipo argentino y llegó al ingoal para pasar al frente.Después, los forwards arremetieron con el empuje y forzaron un try penal para irse al descaso con una ventaja mayor (14-5).Ya en el complemento, el combinado argentino supo aprovechar las oportunidades que tuvo y en seis minutos lograron marcar dos tries: Aitor Bildosola y Mateo Albanese fueron los encargados de apoyar. Promediando la parte final, Ignacio Álvarez le devolvió la esperanza a Uruguay, pero la buena defensa de Argentina hizo que no puedan entrar nuevamente al ingoal.Todo se cerró luego de un estupendo try de Bautista Grenon que recibió la pelota después de una gran jugada personal de Juan Cruz Corso Rodríguez. El seleccionado fue de menor a mayor, ganó y ahora jugará la final del torneo el sábado ante los Junior Springboks, que previamente derrotaron a Georgia en la tercera presentación por 42 a 0.Cabe recordar que argentinos y sudafricanos ya se enfrentaron en la fase regular y los locales salieron vencedores por 33-26 en un partido sumamente parejo.Francisco Pisani Caride; Ramón Fuentes, Justo Piccardo, Juan Cruz Corso Rodríguez e Iñaki Delguy; Ramiro Waisberg y Mateo Albanese; Joaquín Moro, Jerónimo Gómez Vara (cap) y Aitor Bildosola; Ramón Duggan y Pedro Rubiolo; Martín Villar, Bautista Bernasconi y Mateo Núñez Miserez.Suplentes: Ignacio Ruiz, Nicolás Toth, Joaquín Blangetti, Bautista Toledo, Bautista Grenón, Facundo Villalba, Mateo Graziano, Francisco Diez, Santos Panelo, Joaquín Oviedo, Santiago Vera Feld, Lucio Anconetani, Javier Coronel.Ignacio Álvarez; Bautista Basso, Augusto Paullier, Juan Manuel Alonso y Tomás Bameule; Sebastián Gómez Platero y Santiago Álvarez; Carlos Deus (cap), Lucas Biachi y Juan Martín David; Tomás Etcheverry y Juan Pirone; Matteo Bertini, Gerónimo Gutiérrez e Ignacio Rúa.Suplentes: Juan Capua, Gabriel Evans, Juan Bautista Zerbino, Andrés Villar, Diego Seré, Alfonso Silva, Juan Manuel Algorta, Javier Garese, Ignacio Facciolo, Renato Scremini, Pedro Marsico, Juan Manuel Tafernaberry, Agustín Doño, Joaquín Myszka, Fausto Silva.Tantos en el primer tiempo: 13’, Try de S. Álvarez (U); 22’, Gol de Waisberg por Try de Gómez Vara (A), y 39’, Try-Penal (A). Amonestado: 37’, Deus (U).Resultado Parcial: Argentina 14 – Uruguay 5.Tantos en el segundo tiempo: 2, 8 y 33’, Goles de Waisberg por Tries Bildosola, Albanese y Grenon (A); 13’, Gol de S. Álvarez por Try de I. Álvarez (U).Estadio: Markötter Stadium.