Las bajas del plantel

En la conferencia de prensa post victoria ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el técnico de Atlético de Rafaela, Walter Otta, confirmó que ya no serán tenidos en cuenta el defensor Tomás Baroni y el delantero Germán Lesman. El marcador central, que arrancó como titular el torneo en San Juan frente a San Martín, luego perdió la titularidad y quedó relegado en la consideración del DT, mientras que el esperancino ya ni siquiera pudo convertirse en primera opción de recambio para los delanteros en este campeonato.En los próximos días habrá que aguardar si se rescinden los contratos, o en el caso de Baroni si es cedido a alguna institución que pudiera interesarse en sus servicios. Asimismo, este miércoles finalizará el contrato del volante ofensivo Diego Meza, a quien la dirigencia decidió no renovar el vínculo, recordando que tampoco entra en la consideración del entrenador desde hace algunas fechas.APUNTANDO A PITU GONZALEZLa dirigencia de Atlético de Rafaela sigue buscando opciones en el mercado para potenciar el plantel de cara a la segunda rueda del campeonato de la Primera Nacional. En tal sentido, una de las posibilidades que interesa al cuerpo técnico celeste es la del experimentado enganche Arnaldo "Pitu" González, actualmente en Mitre de Santiago del Estero y con contrato hasta fin de año, pero en un contexto enrarecido por la floja campaña del elenco santiagueño, donde hoy dirigirá su último partido el entrenador Darío Ortiz.Recordemos que pueden realizarse hasta cuatro incorporaciones, siendo una de las confirmadas la del delantero Franco Jominy. Los restantes puestos a cubrir se evaluarán en los próximos días.Por otra parte, el plantel volverá hoy a los entrenamientos pensando en el partido del próximo domingo en Floresta ante All Boys, a partir de las 15.30, por la 15ª fecha de la Zona B.GANO BROWN DE ADROGUECon 2 goles de Patricio Vidal (38' y 46' del ST), Brown de Adrogué le ganó como local a Instituto por 2 a 0 y llegó al segundo puesto con 22 puntos, compartido con Independiente Rivadavia. Hoy a las 15 jugarán Defensores de Belgrano - Dep. Morón (Ramiro López) y a las 16 San Martín de San Juan - Gimnasia de Jujuy (Lucas Comesaña). Defensores, de ganar, quedaría segundo en soledad ya que tiene 20 unidades. Las jujeños, de traerse los 3 puntos, también podrían llegar a 22.En la Zona A se dieron estos resultados: Riestra 0 - Estudiantes de Río Cuarto 1 (Damián Adin); Nueva Chicago 1 (Rodrigo Aquino) - Quilmes 1 (Federico Anselmo) y San Martín (T) 2 (Lucas Cano y Marcelo Estigarribia) - Maipú 0. Hoy jugarán: 15.30 Mitre - Estudiantes (Leandro Rey Hilfer); Atlanta - Alvarado (Yael Falcón Pérez); a las 19 Alte. Brown - Agropecuario (Gastón Suárez) y a las 21.10 Belgrano - Temperley (Lucas Novelli).