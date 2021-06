Los 82 del Tata Cedrón

BUENOS AIRES, 29 (Télam). - El compositor, guitarrista y emblema de la cultura popular argentina, Juan “Tata” Cedrón, celebró ayer 82 años de vida y lo hizo en plena actividad y vigencia más allá de los avatares ocasionados por la pandemia.

Tata fue fundador del emblemático Cuarteto Cedrón, que lleva más de 50 años de historia, y sostiene los domingos a las 16 el ciclo “Pasajes” por Radio Nacional Folclórica FM 98.7.

Nació en Buenos Aires el 28 de junio de 1939, ciudad en la que 24 años más tarde fundó el conjunto que, al mismo tiempo, abrevó e innovó en el tango.

La actividad del Cuarteto no solamente no se dejó apagar por el terrorismo de Estado que empujó a sus integrantes al exilio europeo, sino que aprovechó el doloroso y obligado viaje para mostrar y pasear las raíces argentinas por el gran escenario mundial que supone el Viejo Mundo.

Junto a diferentes laderos, el artista sostuvo desde entonces una sonoridad criolla para abordar obra propia y también para poner al tango en diálogo con líricas que no le eran propias o no habían sido pensadas para su universo musical.

Así Bertolt Brecht, Dylan Thomas, Juan Gelman, Roberto Arlt, Raúl González Tuñón, Julio Cortázar, Oliverio Girondo, Jorge Luis Borges, Héctor Pedro Blomberg, Rosa Cedrón -su hermana menor-, César Vallejo y Joseph Conrad, por citar solo a algunos, pasaron por la sensibilidad del “Tata” para amoldarse a ese sonido de raigambre local y discurso universal.

La posibilidad de volver al país, que concretó en 2004, dotó de renovadas raíces y horizontes a esa usina creativa desde la que Cedrón hace equilibrio entre tradiciones y vanguardias para seguir entregando obra que construye el legado musical de este tiempo en esta parte del mundo.