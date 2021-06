Y al fin un día los chicos volvieron a las escuelas

Desafortunadamente para los chicos, les tocó volver a las frías aulas escolares en el día que se registró la temperatura más baja del año. Podría decirse que la alegría no fue completa porque además los protocolos obligan a mantener la ventilación cruzada en el aula, es decir ventanas y puertas abiertas. En estas condiciones, algunas escuelas colocaron las estufas que tenían a disposición para al menos aplacar la ola polar mientras no pocos padres plantearon en redes sociales esta picardía del destino. "Ahora que mi hijo tiene clases en la escuela espero que no se enferme por el frío tremendo" se sinceró un papá preocupado por el rigor del invierno.Siempre a través del sistema de burbujas, la semana pasada habían regresado a la escuela los pequeños alumnos del nivel inicial en tanto que ayer pudieron volver tanto la primaria como la secundaria, tal como lo dispuso el Ministerio de Educación de la Provincia. "Al día de la fecha la evaluación de los indicadores sanitarios en la provincia de Santa Fe muestran una mejora sostenida y estos datos alentadores nos permiten ampliar la recuperación de presencialidad en nuestras escuelas de la trayectoria obligatoria", sostuvo la cartera educativa provincial", subrayó la cartera que conduce la ministra Adriana Cantero.En el caso de Rafaela, tal como publicó este Diario, más de 11 mil alumnos de escuelas primarias y más de 7.300 de establecimientos secundarios están en condiciones de regresar a la presencialidad, aunque claro que en forma gradual por el sistema de burbujas.Los únicos que aún no recuperaron la presencialidad son los estudiantes de enseñanza media de los departamentos La Capital y Rosario debido a que los indicadores epidemiológicos continúan más elevados que en el resto de la Provincia. De todos modos, en las escuelas de esos departamentos el gobierno analiza algún tipo de contacto entre docentes y estudiantes de manera presencial previo a las vacaciones de invierno, que comenzarán en la práctica el próximo jueves 8 de julio.Cabe recordar que a través de una circular enviada a los establecimientos educativos de la provincia, la cartera provincial había suspendido la presencialidad desde el lunes 31 de mayo a raíz del aumento de los contagios de Covid en el marco de la segunda ola de la pandemia. Transcurrió prácticamente un mes con las escuelas cerradas, lo que despertó nuevas críticas de las familias, en especial de Padres Organizados.