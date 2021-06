Nueve ofertas para repavimentar tramo de la Ruta 13

HUMBERTO PRIMO. - El gobernador de la provincia encabezó ayer el acto de apertura de sobres de licitación para las tareas de repavimentación de 35 kilómetros sobre la Ruta Provincial Nº 13, en el tramo que une la Ruta Nacional Nº 34, a la altura de Ataliva, y la Ruta Provincial Nº 69s, cercano a la localidad de Virginia. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $1.113.673.497 y un plazo de ejecución de 18 meses.

Durante el acto, desarrollado en la Sociedad Italiana de Humberto Primo, Omar Perotti destacó que esta repavimentación “es prácticamente la construcción de este tramo de la ruta 13, como primera etapa de su puesta en condiciones de transitabilidad plena”.

Al respecto, el gobernador aseguró: “Tenemos un compromiso fuerte con toda la región en lo que hace a su conectividad”. Y recordó que hace pocos días, en San Cristóbal, “abrimos los sobres de la licitación de lo que va a ser la primera ruta transversal pavimentada en la provincia, la ruta 39. Ponemos en marcha aquí lo que es la ruta 13, en su primera etapa; continuaremos después con los tramos en el departamento San Cristóbal. Son dos rutas que unen tres departamentos, en las que uno transitó mucho tiempo y veíamos siempre carteles «ruta en reparación»”, rememoró Perotti, quien afirmó que ahora “vamos a hacerla en serio”.

El mandatario santafesino sostuvo que “esta obra se está haciendo, junto con tantas otras, en uno de los momentos más difíciles de la provincia, en plena pandemia. Y no es que no haya habido recursos, porque aquí lo que juega es la decisión política de hacer estas obras, de invertir en la región y en el norte de la provincia. Y esto es lo que estamos haciendo”, afirmó el titular de la Casa Gris.



CAMINOS DE LA RURALIDAD



En ese marco, el gobernador aludió también la concreción de obras en caminos rurales, “donde nos hemos planteado una prueba piloto de pasar de $100 millones a $1.000 millones, para volcar en programas a través de un compromiso entre el Estado provincial, el sector productivo y las comunas, y que cada uno pueda estar controlando los costos, el mantenimiento, los niveles de inversión necesarias”, indicó el gobernador.

“Tenemos que romper ese esquema de que no podemos tener caminos rurales: el camino rural no solamente favorece a la producción, y más en cuencas lecheras, sino también el arraigo, porque queremos que la familia rural tenga esa posibilidad. Y que las comunicaciones cotidianas para mejorar la producción estén garantizadas”, dijo Perotti, quien afirmó que “allí es donde tenemos nuestro compromiso de arraigo, de acompañamiento al que produce y al que trabaja, devolviendo con los recursos que se aportan la posibilidad de este tipo de obras”.

Del acto participaron también el presidente comunal de Humberto Primo, Mauro Gilabert; el senador nacional, Roberto Mirabella; los senadores provinciales por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, y por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; el diputado provincial Marcelo González; y el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Oscar Ceschi, entre otros.



NUEVE OFERTAS



Actualmente la traza a intervenir presenta grandes fisuras y ahuellamientos. La carpeta de rodamiento se construirá de concreto asfáltico en caliente modificado con polímeros, de siete centímetros de espesor y 7.30 metros de ancho. Además, se ejecutarán tareas en las banquinas para su nivelado y perfilado, se pintarán las columnas de iluminación y se reemplazará la luminaria actual por artefactos led en la zona urbana de Humberto Primo, como también en los enlaces con la Ruta Nacional Nº 34 y la Ruta Provincial Nº 62, rutas provinciales Nº 80s y Nº 69s.

Para realizar estos trabajos nueve empresas se presentaron al llamado a licitación: Rava SA de Construcciones, cotizó $ 1.145.347.320; Luis Losi SA, $ 949.951.128; José Eleuterio Pitón SA, $ 1.013.991.988; Lemiro Pablo Pietroboni SA, $ 1.120.240.140; Néstor Julio Guerechet SA, $ 985.561.376; la unión transitoria conformada por las empresas Edeca SA - Laromet SA - Obring SA, $ 899.465.239; Vial Agro SA, $ 912.978.476; Rovial SA, $ 970.858.219; e Inar Vial SA, $ 1.046.450.516.