El hospital bajó del 80% de ocupación de camas críticas

El director del hospital, Dr. Diego Lanzotti, analizó la última semana epidemiológica en la ciudad y manifestó que “es muy importante destacar algunos pequeños logros que vamos teniendo, esto que empezamos a ver con el descenso de casos y que es multicausal, porque por una lado tiene que ver con el resultado de las restricciones y los cuidados; después a la vacunación y sumamos otro elemento que es la detección temprana con los con los hisopados a contactos estrechos que estamos haciendo, juntamente con el dispositivo de hisopado municipal. Estos pilares han logrado que disminuyan los internados en la sala general de baja complejidad y durante la semana pasada ya notamos un marcado descenso, porque sumando todos los internados, inclusive los pediátricos y neonatales, que alcanzaban a tener la misma cantidad de internados en terapia intensiva, e inclusive hubo día sobre el fin de semana que hubo menor cantidad de internados en sala general que en terapia intensiva”.El director, explicó a su vez, que desde el domingo se empezó a observa un descenso también en sala de terapia intensiva y “por suerte desde ayer bajamos del 80% de la ocupación de camas críticas. La situación de alarma a la que había entrado nuestro departamento, según el DNU, era mayor a 500 casos en 100 mil y mayor del 80% de camas de terapia intensiva ocupadas, hoy tenemos esos dos parámetros a los que se refiere el semáforo epidemiológico por debajo de los valores establecidos, es decir, que por más que seguimos en una situación de alto riesgo epidemiológico, salimos de la situación de alarma y eso se ve reflejado en el hospital, en el sentido que empieza a aflojar un poco el trabajo del recurso humano; empieza a aflojar un poco la vorágine de conseguir los insumos y eso es alentador”, destacó.Lanzotti, resaltó asimismo, que “esto no un mérito del hospital, es un mérito de la comunidad en su conjunto que ha llevado a cabo los cuidados, y como dije hay una mayor cantidad de testeos, una mayor cantidad de gente vacuna y esto lleva a que estemos en esta situación. Hoy estamos en un promedio de 150 hisopados diarios, nosotros veníamos de más 300 hisopados y quisiéramos que ese volumen de hisopados se mantenga alto, porque esto nos permite detectar todos los casos. Si uno tiene un porcentaje alto de hisopados positivos, eso quiere decir que alguien no se está hisopando y está siendo positivo en su casa. La idea es que tengamos muchos hisopados y en todo caso muchos negativos, porque eso representa que estamos tomando el control de todos los contactos estrechos y evitando a la propagación del virus”.NO ES TIEMPOPARA RELAJARSEEl director al ser consultado si ya se vislumbra más cerca el fin de esta crisis sanitaria, de esta pandemia, fue enérgico al afirmar que “todavía no, todavía seguimos con mucha preocupación, seguimos con las alertas altas por el tema del ingreso de otras cepas, porque por más que uno intenté parar esto de alguna manera, ya hemos visto que siempre se filtra. Yo creo que hay que seguir con esta conducta, seguir con el cuidado, seguir con un alto número en la vacunación. Hoy se están vacunando 1800 personas y así viene día por día con altos niveles de vacunación en toda la provincia; esto es lo que nos va a llevar de a poco a mitigar la pandemia”.