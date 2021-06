Lanfranco habló de la suba de tributos y destacó el incremento de los servicios

Los concejales analizarán hoy desde las 8:30 la propuesta del Ejecutivo para actualizar la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), que determinará el porcentaje de aumento de los tributos que cobra el Estado local, entre ellos la Tasa y el Derecho de Registro e Inspección. El estudio de las áreas técnicas del Municipio sugiere que la suba debería ser del 38%, es decir que pasaría de 3,21 pesos a $ 4,43, en tanto que la oposición legislativa considera que debería ser menor por el contexto actual de crisis socioeconómica.

El secretario de Hacienda de la Municipalidad, Heriberto Lanfranco, señaló que "la UCM tiene un período de vigencia que comprende seis meses y en este caso vamos a comenzar el segundo semestre de 2021 por lo se debería aplicar un ajuste en la UCM, que es la unidad de medida que ha utilizado normalmente el Ejecutivo para actualizar los tributos municipales con la conformidad del Concejo".

Para aumentar la UCM se tiene como referencia la fórmula polinómica, con la cual se procura establecer la suba de los costos que tiene el Municipio a la hora de prestar sus servicios. Por tanto se compone de 50% de la mejora efectuada en las remuneraciones para la categoría 15 del personal municipal en el semestre; 10% por la variación registrada en el período considerado del precio del gasoil grado 2, según datos publicados por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación para estaciones de servicio YPF de la ciudad de Rafaela y finalmente 40% por la variación del índice de precios mayoristas nivel general del INDEC.

Lanfranco indicó que "el porcentaje que surge de la fórmula polinómica se aplica al valor actual de la UCM lo que da como resultado la actualización de esta unidad de cuenta y por ende el aumento en la Tasa General de Inmuebles y el resto de los tributos". Asimismo, el funcionario aclaró que "desde el año 2017 todo se ajusta a partir de esta polinómica, primero nosotros la informamos al Concejo, que luego tiene dos opciones, o le da su aval sin mayor discusión o bien puede efectuar una contrapropuesta". De todos modos, en caso de que no se logre un acuerdo en torno al porcentaje de aumento, quien detenta la mayoría legislativa impone su punto de vista, tal como sucedió en diciembre pasado.

En este sentido, el funcionario agregó: "Una vez que el Concejo apruebe el nuevo valor de la UCM, nosotros haremos la actualización que corresponda en cada uno de los tributos municipales".

El secretario de Hacienda hizo referencia a la postura de la oposición, respecto demorar la actualización de la UCM hasta septiembre, manteniendo sin aumento los meses de julio y agosto. "Nosotros entendemos que lamentablemente el mundo entero está padeciendo las consecuencias de la pandemia, donde la macro economía sufrió un fuerte impacto, pero los servicios esenciales que está prestando el municipio se vinieron incrementando, a la par que la suba de precios; eso se ve claramente en la polinómica que elevamos -sin decirlo, se admite que es casi del 40%-; lo vemos en las comparaciones que hacemos sobre los productos e insumos que necesitamos para realizar cada una de las tareas, especialmente las vinculadas a la recolección de residuos, a la recolección especial y transporte urbano de pasajeros, entre otros. Todo esto lleva a que haya aumento de costos operativos y lógicamente eso tiene que ser solventado con la recaudación tributaria que se hace, siendo la Tasa General de Inmuebles la principal herramienta por todos los servicios que allí se incluyen".



PAQUETE DE BENEFICIOS

Más allá de la discusión por la UCM, Lanfranco ponderó el paquete de medidas vinculado a los tributos municipales, incluyendo un nuevo plan de pagos, beneficios para jubilados y pensionados en la tasa y la prórroga de las exenciones tributarias a los sectores más afectados en pandemia.

El funcionario contó que uno de los principales beneficios que se presentó ante los concejales el jueves pasado tiene que ver con “incrementar de 2 a 3 jubilaciones mínimas por grupo familiar para permitirles acceder a la exención total del pago de la Tasa a los jubilados y pensionados". Al mismo tiempo, se incorporará "otro beneficio para quienes no pueden acceder al recién mencionado, que consiste en un descuento del 35 % para quienes posean una jubilación mínima dentro del grupo familiar".

Otra medida consiste en la renovación de las exenciones del DReI por los próximos de 6 meses a aquellas actividades económicas golpeadas por la pandemia, como gimnasios, clubes, locales gastronómicos, actividades culturales, entre otras. Asimismo, un cuarto beneficio, que incorporará la exención al pago de la segunda cuota con vencimiento en el mes de setiembre 2021 de la tasa bromatológica, que atañe principalmente al sector gastronómico.

Por otra parte, se propuso un plan especial de pagos para todas las deudas, especialmente para las generadas en pandemia, con importantes quitas de intereses punitorios y accesibles planes de financiación.

"Los beneficios acompañarán a la nueva UCM, que regirá en los meses de julio a diciembre de 2021, con el fin de continuar prestando los servicios elementales que los vecinos y vecinas de Rafaela necesitan, entre los que destacamos el transporte urbano, la recolección de residuos domiciliarios, la recolección especial de residuos de patio, el barrido mecánico, el mantenimiento de espacios verdes y el alumbrado público", concluyó Lanfranco.



EL PROYECTO

El texto del proyecto que ya está en manos de los concejales para ser analizado desde hoy a las 8.30 -la reunión será presencial pero no contará con la presencia de funcionarios del DEM-, señala: “Que en fecha 03 de Diciembre de 2020 se sancionó la Ordenanza Tributaria Municipal N° 5.235 que regula la materia para el año 2021; que el artículo 3° de la misma, fijó el valor de la Unidad de Cuenta Municipal, estableciendo además la facultad del órgano legislativo de modificar dicho valor a propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal, en un plazo no inferior a 6 meses; que encontrándose próximo al cumplimiento del plazo indicado precedentemente, el Departamento Ejecutivo Municipal considera necesario actualizar el valor de UCM; que si bien la evolución de los principales componentes del costo municipal, teniendo en cuenta la fórmula polinómica de referencia, daría un aumento del 38%, se entiende que el contexto de pandemia y emergencia sanitaria que estamos atravesando requiere que desde el Estado se haga lo necesario para proponer herramientas para poder mantener sana la economía municipal a la vez que acompañar la situación económica de los todos los ciudadanos. Que por eso se propone un aumento del valor de la UCM, incrementando el mismo a $4,43 para el período Julio-Diciembre 2021”.

Si bien se descarta que la Comisión del Concejo le de despacho a la iniciativa para tratarla en la extraordinaria de este jueves a partir de las 9:00, no se descarta que oficialismo y oposición presenten dos mociones distintas. De todas maneras, concejales de uno y otro sector entienden que se trata de una discusión que es difícil de capitalizar por el descontento de los contribuyentes hacia todo el arco político, mucho más cuando de subir impuestos se trata.