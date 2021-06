Mariana Fabbiani confirmó el final de "Lo de Mariana"

BUENOS AIRES, 28 (NA). - A pocos meses del comienzo de su programa, Mariana Fabbiani confirmó a través de sus redes sociales que el 9 de julio termina "Lo de Mariana", el ciclo que conduce en las mañanas de El Trece de 11:30 a 13:00 hs, acompañada por Federico Seeber, Christophe Krywonis y Martina Soto Pose."Hay ciclos que duran más y otros que duran menos y esta vez tocó así. Hay veces que por más que uno le ponga todo las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas", manifestó la conductora y admitió que está triste con la decisión que tomó el canal. Recordemos que este año, la famosa también condujo Mamushka, el programa de entretenimiento que debido a su bajo rating, terminó a los pocos meses."Nos quedan unos días así que hasta el final disfrutaremos y daremos lo mejor. Hay algo muy positivo que rescato de este programa y es el vínculo que se generó en el equipo. Todos tirando para adelante, poniendo lo mejor y siempre con una sonrisa. Voy a extrañar a gente muy linda con la que me encariñé en este tiempo, pero ya vendrán nuevos proyectos. Todo cambio es una oportunidad y de todo siempre aprendemos así que ¡gracias! Se los quiere", finalizó Fabbiani.La señal que dirige Adrián Suar hizo importantes cambios en su grilla para hacerle un lugar a Fabbiani en las mañanas. Le sumaron media hora al noticiero "Arriba Argentinos", levantaron "Nosotros a la mañana", a pesar de sus buenos niveles de audiencia, y cambiaron el horario de "Los ángeles de la mañana", dispuestos a ganar la pelea por el rating a Telefe.En las últimas semanas "Lo de Mariana" sufrió varios cambios. Se incorporaron Mónica Gutiérrez, Mercedes Ninci y Florencia Arietto al staff para potenciar los temas de actualidad, pero no alcanzó.Los números del canal de las pelotas muchas veces duplicaban a los de Mariana y por este motivo, llega a su fin.Y aunque se rumoreó que "El Zorro" volvería a salvar las mañanas del canal, Pablo Montagna confirmó en "Modo Plager", el programa que conduce Débora Plager de lunes a viernes de 19:00 h a 21:00 h en Radio Rivadavia, que no habrá ningún programa nuevo, sino que regresará el del Pollo Álvarez y Sandra Borghi, aunque todavía no está confirmado el equipo que los acompañará.Por su parte, el exitoso ciclo de Ángel De Brito volverá a su horario original, de las 11:30 hs.